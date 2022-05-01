Известно, что оккупанты открывают огонь по Одессе из Крыма. Об этом сообщил представитель военной администрации Сергей Братчук вечером 30 апреля в эфире канала "Рада".

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Одесская ПВО очень хорошо уничтожает самолеты врага

Одесская ПВО работает очень хорошо. У нас счет по самолетам вражеским 7:0 в пользу Одессы,

– рассказал Сергей Братчук.

Добавил, что оккупанты стреляли из временно оккупированного Крыма береговым ракетным комплексом "Бастион", а именно ракетами типа "Оникс". Этими ракетами Россия обстреливала Сирию.

Спикер вспомнил, что 30 апреля вечером после 18 часов в Одессе раздались взрывы, разрушившие взлетную полосу. К сожалению, она ремонту уже не подлежит, там продолжалась спасательная операция.

Обратите внимание! Людей призывали не гулять по побережью Одессы. Ведь пляжи в Одесской области заминированы. Находиться там строго запрещено.

Последние новости о ситуации в Одесской области

30 апреля оккупанты обстреляли Одесщину. В частности, они разрушили новую воздушно-взлетную полосу аэропорта. Ее строили 5 лет, а проект готовили 10. Тем не менее, мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что полосу обязательно восстановят.

В Одессе ввели длинный комендантский час. Он будет действовать с 22:00 1 мая до 5:00 3 мая. В это время людям нельзя находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков или удостоверений.

В частности, в Одесской ОВА рассказали, что 23 апреля россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Из-за этого 2 ракеты поразили объекты инфраструктуры.

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