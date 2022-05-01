Відомо, що окупанти відкривають вогонь по Одесі з Криму. Про це повідомив речник військової адміністрації Сергій Братчук ввечері 30 квітня у ефірі каналу "Рада".

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Одеська ППО дуже добре знищує літаки ворога

Одеська ППО працює дуже добре. У нас рахунок по літаках ворожих 7:0 на користь Одеси,

– розповів Сергій Братчук.

Додав, що окупанти стріляли з тимчасово окупованого Криму береговим ракетним комплексом "Бастіон", а саме ракетами типу "Онікс". Цими ракетами Росія колись обстрілювала Сирію.

Речник пригадав, що 30 квітня ввечері після 18 години в Одесі пролунали вибухи, які зруйнували злітну смугу. На жаль, вона ремонту вже не підлягає, там тривала рятувальна операція.

Зверніть увагу! Людей закликали не гуляти на узбережжі Одеси. Адже пляжі в Одеській області заміновані. Перебувати там строго заборонено.

Останні новини щодо ситуації на Одещині

30 квітня окупанти обстріляли Одещину. Зокрема вони зруйнували нову повітряно-злітну смугу аеропорту. Її будували 5 років, а проєкт готували 10. Попри все, мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що смугу обов'язково відновлять.

В Одесі запровадили довгу комендантську годину. Вона буде діяти з 22:00 1 травня до 5:00 3 травня. У цей час людям не можна перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток чи посвідчень.

Зокрема в Одеській ОВА розповіли, що 23 квітня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Через це 2 ракети вразили об'єкти інфраструктури.

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