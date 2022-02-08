В интернете активно появляются объявления о производстве документов. Их рекламируют даже так называемые "чиновники" оккупированного полуострова, сообщает 24 канал.

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Как работает схема

Так, "депутат" "Сакского городского совета" от партии оккупантов Дарья Ермолова рекламирует на своей странице в инстаграм услуги по оформлению украинского заграничного биометрического паспорта.

При этом она предупреждает о выезде в украинский город Херсон.

Вы знаете, что в нашем мире нет ничего невозможного. Главное – знать, к кому обратиться. Это безграничный выезд за границу. Мало кто может этим похвастаться,

– цинично заявляет Ермолова.

В оккупированном Крыму процветает бизнес по производству украинских документов / Фото скриншот из соцсетей

Еще в интернете активно распространяются сайты, предлагающие подобные услуги. В то же время, даже есть объявления, которые обещают людям оформить все без необходимости покидать для этого оккупированный Крым.

В интернете без проблем можно найти объявления / Фото скриншот из соцсетей

Последние новости из оккупированного Крыма

На днях во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном глава Кремля заявлял, что Украина будет возвращать Крым. По его мнению, наше государство хочет сделать это военным путём.

Так называемый суд в оккупированном Крыму приговорил Константина Ширинга к 12 годам колонии строгого режима. Его якобы называют агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Владимир Зеленский предполагал, что Кремль таки сможет отдать оккупированный Донбасс. Но он считает, что это произойдет только в том случае, если Украина забудет о Крыме.

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