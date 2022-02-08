В интернете активно появляются объявления о производстве документов. Их рекламируют даже так называемые "чиновники" оккупированного полуострова, сообщает 24 канал.
К теме Россия сама вернет нам Крым "на блюдечке" и с извинениями, – Резников
Как работает схема
Так, "депутат" "Сакского городского совета" от партии оккупантов Дарья Ермолова рекламирует на своей странице в инстаграм услуги по оформлению украинского заграничного биометрического паспорта.
При этом она предупреждает о выезде в украинский город Херсон.
Вы знаете, что в нашем мире нет ничего невозможного. Главное – знать, к кому обратиться. Это безграничный выезд за границу. Мало кто может этим похвастаться,
– цинично заявляет Ермолова.
В оккупированном Крыму процветает бизнес по производству украинских документов / Фото скриншот из соцсетей
Еще в интернете активно распространяются сайты, предлагающие подобные услуги. В то же время, даже есть объявления, которые обещают людям оформить все без необходимости покидать для этого оккупированный Крым.
В интернете без проблем можно найти объявления / Фото скриншот из соцсетей
Последние новости из оккупированного Крыма
- На днях во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном глава Кремля заявлял, что Украина будет возвращать Крым. По его мнению, наше государство хочет сделать это военным путём.
- Так называемый суд в оккупированном Крыму приговорил Константина Ширинга к 12 годам колонии строгого режима. Его якобы называют агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
- Владимир Зеленский предполагал, что Кремль таки сможет отдать оккупированный Донбасс. Но он считает, что это произойдет только в том случае, если Украина забудет о Крыме.
Вас может заинтересовать мнение, что будет с оккупированным Крымом: смотрите видео