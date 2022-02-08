В інтернеті активно з'являються оголошення про вироблення документів. Їх рекламують навіть так звані "посадовці" окупованого півострова, повідомляє 24 канал.

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Як працює схема

Відтак "депутатка" "Сакської міської ради" від партії окупантів Дар'я Єрмолова рекламує на своїй сторінці в інстаграмі послуги з оформлення українського закордонного біометричного паспорта.

При цьому вона попереджає про виїзд до українського міста Херсон.

Ви знаєте, що в нашому світі немає нічого неможливого. Головне – знати до кого звернутися. Це необмежений виїзд за кордон. Мало хто може цим похвалитися,

– цинічно заявляє Єрмолова.



В окупованому Криму процвітає бізнес з вироблення українських документів / Фото скриншот з соцмереж

Ще в інтернеті активно поширюються сайти, які пропонують схожі послуги. Водночас навіть є оголошення, які обіцяють людям оформити все без необхідності покидати для цього окупований Крим.



В інтернеті без проблем можна знайти оголошення / Фото скриншот з соцмереж

Останні новини з окупованого Криму

Днями під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном очільник Кремля заявляв, що Україна повертатиме Крим. На його думку, наша держава хоче зробити це воєнним шляхом.

Так званий суд в окупованому Криму засудив Костянтина Ширінга до 12 років колонії суворого режиму. Його називають нібито агентом Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Володимир Зеленський припускав, що Кремль таки зможе віддати окупований Донбас. Але він вважає, що це станеться лише у випадку, якщо Україна забуде про Крим.

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