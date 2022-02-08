В інтернеті активно з'являються оголошення про вироблення документів. Їх рекламують навіть так звані "посадовці" окупованого півострова, повідомляє 24 канал.
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Як працює схема
Відтак "депутатка" "Сакської міської ради" від партії окупантів Дар'я Єрмолова рекламує на своїй сторінці в інстаграмі послуги з оформлення українського закордонного біометричного паспорта.
При цьому вона попереджає про виїзд до українського міста Херсон.
Ви знаєте, що в нашому світі немає нічого неможливого. Головне – знати до кого звернутися. Це необмежений виїзд за кордон. Мало хто може цим похвалитися,
– цинічно заявляє Єрмолова.
В окупованому Криму процвітає бізнес з вироблення українських документів / Фото скриншот з соцмереж
Ще в інтернеті активно поширюються сайти, які пропонують схожі послуги. Водночас навіть є оголошення, які обіцяють людям оформити все без необхідності покидати для цього окупований Крим.
В інтернеті без проблем можна знайти оголошення / Фото скриншот з соцмереж
Останні новини з окупованого Криму
- Днями під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном очільник Кремля заявляв, що Україна повертатиме Крим. На його думку, наша держава хоче зробити це воєнним шляхом.
- Так званий суд в окупованому Криму засудив Костянтина Ширінга до 12 років колонії суворого режиму. Його називають нібито агентом Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
- Володимир Зеленський припускав, що Кремль таки зможе віддати окупований Донбас. Але він вважає, що це станеться лише у випадку, якщо Україна забуде про Крим.
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