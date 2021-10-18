Хотят напомнить о себе миру, – в ТКГ прокомментировали блеф боевиков касательно ОБСЕ
Источник:24 канал
Боевики блокируют группу наблюдателей ОБСЕ в отеле, где они живут. Это давление происходит для того, чтобы миссия на следующем заседании Трехсторонней контактной группы дала негативные для Украины оценки.
Об этом рассказал представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он убежден, что блокирование работы миссии является блефом.
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Гармаш рассказал о блокировании работы ОБСЕ
Боевики больше всего заинтересованы, чтобы ОБСЕ работали на временно подконтрольной им территории. Ведь миссия ОБСЕ – это единственная площадка, где ОРДЛО считают геополитическим субъектом, как отметил Гармаш.
Они используют этот случай как возможность показать свою субъектность, во-первых. То есть как возможность напомнить о себе миру. Во-вторых, как возможность проявить давление на ОБСЕ,
– резюмировал представитель Донецкой области в ТКГ.
Он считает, что прекратить работу миссии в Донецке является правильным решением. В то же время Украина должна действовать принципиально. Боевики впервые за 2 года начали думать о возможности обмена пленных, поэтому нам надо использовать эту возможность.
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- На Донбассе 13 октября задержали российского боевика, Андрея Косяка, который проводил разведку под прикрытием разминирования территории.
- Из-за этого боевики вышли на протест и заблокировали в гостинице наблюдателей миссии. В течение 15 – 16 октября представители ОБСЕ не могли выйти из здания.
- 17 октября боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ и в Горловке.
- Сейчас из соображений безопасности миссия прекратила свою работу в оккупированном Донецке.