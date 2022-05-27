Хотят отодвинуть линию столкновения на Север, – Машовец о возможностях россиян в Запорожье

Оккупанты продолжают активно готовиться к наступлению на Запорожском направлении. Они могут попытаться отодвинуть позиции украинских военных.

Об этом для 24 канала сказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

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"Насколько я понимаю, россияне хотят отодвинуть линию столкновения с Вооруженными Силами Украины к северу. То есть в сторону Запорожья", – сказал Машовец.

Зачем это россиянам

По словам Машовца, кафиры предполагают, что украинские военные получают дальнобойные средства поражения и смогут наносить удары по целям в глубине. К примеру, по территории полуострова Крым или по южным районам Украины у побережья.

Смысл подготовки этого наступления состоит в том, чтобы отодвинуть линию столкновения к северу и снизить дальность эффективного действия гипотетических средств поражения.

– объяснил координатор.

Активизация россиян в Запорожье

В Запорожской ОВА рассказали, что кафиры стягивают реактивные системы залпового огня "Град", а также другую технику. В частности, за 26 мая зафиксировали опрокидывание 40 военных машин.

Группировку захватчиков также усилили благодаря танковым батальоном . Русские опрокидывают не только сухопутные войска, но и воздушный и морской компоненты армии.

Сейчас кафиры укрепляют ранее захваченные территории. Они строят уже третью линию обороны и недавно завершили минировать часть побережья Каховского водохранилища.

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В городах, которые россияне оккупировали, уже работает вражеская пропаганда. Они призывают в Бердянске людей переходить на российских операторов связи. Объясняют это тем, что украинские мобильные сети работают нестабильно, хотя кафиры сами периодически "глушат" их.

Также в Мелитополе выдают украинцам русские паспорта. В Запорожской ОВА подчеркнули, что не стоит получать эти фейковые документы, потому что они не гарантируют въезд даже в Россию.

Захватчики переименовывают улицы

Россияне в Мелитополе переименовали улицу Дмитрия Донцова . Они дали ей название чекиста-убийцы Павла Судоплатова. Это советский разведчик, который 23 мая 1938 убил одного из лидеров ОУН Евгений Коновальца.

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