Про це для 24 каналу сказав координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

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"Наскільки я розумію, росіяни хочуть відсунути лінію зіткнення зі Збройними Силами України північніше. Тобто в бік Запоріжжя", – сказав Машовець.

Навіщо це росіянам

За словами Машовця, окупанти передбачають, що українські військові отримують далекобійні засоби ураження і зможуть з цього завдавати удари по цілях в глибині. Наприклад, по території півострова Крим або по південних районах України біля узбережжя.

Сенс підготовки цього наступу полягає в тому, щоб відсунути лінію зіткнення північніше й знизити дальність ефективної дії гіпотетичних засобів ураження,

– пояснив координатор.

Активізація росіян на Запоріжжі

У Запорізькій ОВА розповіли, що окупанти стягують реактивні системи залпового вогню "Град", а також іншу техніку. Зокрема, за 26 травня зафіксували перекидання 40 військових машин.

Угруповання загарбників також посилили завдяки танковим батальйоном. Росіяни перекидають не лише сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти армії.

Наразі окупанти укріплюють раніше захоплені території. Вони зводять вже третю лінію оборони й нещодавно завершили мінувати частину узбережжя Каховського водосховища.

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У містах, які росіяни окупували, вже працює ворожа пропаганда. Вони закликають у Бердянську людей переходити на російських операторів зв'язку. Пояснюють це тим, що українські мобільні мережі працюють нестабільно, хоча окупанти самі періодично "глушать" їх.

Також у Мелітополі видають українцям російські паспорти. У Запорізькій ОВА наголосили, що не варто отримувати ці фейкові документи, бо вони не гарантують в'їзду навіть у Росію.

Загарбники перейменовують вулиці

Росіяни у Мелітополі перейменували вулицю Дмитра Донцова. Вони дали їй назву чекіста-вбивці Павла Судоплатова. Це радянський розвідник, що 23 травня 1938 року вбив одного з лідерів ОУН Євген Коновальця.

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