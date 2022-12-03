Хотят разделить скамью подсудимых, – Подоляк резко отреагировал на встречу Лукашенко и Шойгу

Михаил Подоляк заявил, что Александр Лукашенко и Сергей Шойгу хотят разделить ряд подсудимых. На это они особенно претендуют после встречи в Беларуси 3 декабря.

Эту информацию сообщил советник главы Офиса Президента вечером того же дня. Он объяснил, почему их будут судить вместе.

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Что сказал Подоляк о встрече Лукашенко и Шойгу

Кремль не теряет надежды разделить скамью подсудимых со своими белорусскими партнерами. Сегодняшняя (3 декабря – 24 канал) встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей,

– заявил советник Андрея Ермака.

Он также пояснил, что смягчить их ответственность могут:

явка с повинной;

и разоблачительные показания.

Что наговорили Лукашенко Шойгу

Александр Лукашенко и Сергей Шойгу встретились 3 декабря в Беларуси. Лукашенко пугал войной "до последнего то ли украинца, то ли там поляка, то ли еще наемников". Потому что якобы Украина "хочет продолжить" войну.

Также он говорил, что якобы армия России и Беларуси готова "отразить любую агрессию". Однако он не сказал, об "агрессии" из какой именно страны идет речь.

Кроме того, самопровозглашенный диктатор объяснил, что якобы руководство Украины "не готово" к переговорам с Россией.

Лукашенко также сетовал, что минобороны Беларуси и России "реализуют договоренности президентов в военной сфере". Мол, они с Россией "не делятся". Подробнее о преступных заявлениях Лукашенко читайте здесь.