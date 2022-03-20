Хотят "слинять" с минимальными потерями: СБУ перехватила очередную "тактику" оккупантов

Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор оккупанта со своей женой. Он сообщил ей, что их армия уже не может выполнять задания.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Он отметил, что российские военные – деморализованы.

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Захватчики мечтают о бегстве из Украины

По словам захватчика, в его батальоне осталось всего 13 военных из 60. Кроме того, украинские воины уничтожили 70% их техники.

"Славная армия Путина" – деморализована и потеряла свою боевую мощь. Поэтому командир батальона принял волевое решение – бежать,

– отметил Дехтяренко.

Спикер также добавил, что оккупантам выгодно принимать такие решения, поскольку цель украинских военных уничтожить не 70%, а 100% российских захватчиков. Именно поэтому единственная верная тактика для них – бегство с украинских земель.

Вскоре в России проведут очередной призыв пушечного мяса, которое украинские военные будут продолжать пускать на фарш. Однако, чтобы не повторить печальную судьбу тысяч своих сограждан, для россиян обнародовали действенную инструкцию, как избежать мобилизации.

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