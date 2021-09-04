Хотят собственную православную церковь: в Черногории массовые протесты и столкновения с полицией

В Черногории 4 сентября вспыхнули массовые протесты из-за интронизации митрополита Сербской православной церкви, которая со дня на день должна состояться в городе Цетине. К столкновениям присоединились как и противники, так и сторонники СПЦ.

В Цетине должна прибыть делегация Сербской православной церкви во главе с патриархом Порфирием для интронизации Иоанникия II, который 5 сентября должен стать новым митрополитом Черногорским и Приморским.

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Черногорцы стремятся к автокефалии

Сербская церковь в Черногории почти на год осталась без руководителя после смерти митрополита Амфилохия от осложнений коронавируса в октябре 2020 года. Процесс избрания нового главы затянулся из-за смерти сербского патриарха Иринея от коронавируса через 3 недели после Амфилохия.

За это время в Черногории существенно уменьшилась доля сторонников сербской церкви, которая известна своей приверженностью к России. Именно демонстрации, организованные представителями СПЦ, помогли пророссийским силам прийти к власти в Черногории.

Новость о назначении нового главы черногорской митрополии вызвала негативную реакцию местного населения. Из-за этого на улицах города Цетине, который является культурным и историческим центром страны, начались протесты.

Активисты перекрывают дороги в город всеми возможными методами, чтобы делегация сербского патриарха не смогла приехать на интронизацию. В ход идут даже автомобильные шины.



Митингующие перекрывают дороги / Фото Vijesti

Из-за перекрытия дорог между митингующими и полицией произошли столкновения. Активисты бросали в правоохранителей все, что попадало под руки, даже камни. Из-за протестов в Цетине прибыли почти 2 тысячи полицейских. Также по информации СМИ, в город съезжаются сторонники и противники СПЦ.

Требования митингующих

Главным требованием участников протеста является отделение черногорской церкви от сербской и создание отдельной Черногорской православной церкви.

К слову, такая организация как Черногорская православная церковь уже давно существует в стране. Она не является канонически признанной в мире, а по состоянию на 2020 год ее сторонниками называли себя около 10% населения страны.

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