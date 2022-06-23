Хотят уничтожить весь Донбасс, – Зеленский призвал остановить "дьявольскую армаду" России
Владимир Зеленский призвал остановить "дьявольскую армаду" России. Президент объяснил, что нам нужен паритет на поле боя.
Соответствующее заявление президент сделал во время вечернего обращения к украинцам. Об этом он рассказал в ночь на 23 июня и объяснил, каким был 119 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте Мы должны прийти к победе быстрее, – Зеленский вспомнил в обращении вторжение нацистов
Зеленский рассказал, что Украине нужно оружие
Владимир Зеленский рассказал об атаках врага на Украину. В частности, российские оккупанты:
- били по Николаеву и выпустили туда семь ракет. К счастью, погибших не было, однако пять человек ранены;
- били на Харьковщине, там есть жертвы;
- обстреливали приграничья Черниговской и Сумской областей;
- в Донбассе были массированные авиационные и артиллерийские удары. Цель оккупантов там неизменна – они шаг за шагом хотят уничтожить весь Донбасс.
В частности – Лисичанск, Славянск, Краматорск. Любой город они хотят сделать таким, как Мариуполь, то есть полностью разбитым.
Вот почему мы снова и снова подчеркиваем необходимость ускорения поставок оружия для Украины. Как можно быстрее нужен паритет на поле боя, чтобы остановить эту дьявольскую армаду и подвинуть ее за границы Украины,
– пояснил президент Украины.
Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за помощь в расследовании военных преступлений на территории Украины. В частности, Эли Розенбаума, который присоединился к установлению справедливости, ведь он один из американских расследователей, кому удалось разоблачить многих нацистов.
"Наша общая следственная группа должна быть максимально сильной, чтобы никто из российских преступников не избежал наказания", – заверил президент.
Кратко об оружии от других государств для ВСУ
- 22 июня Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины поблагодарил Словакию за поддержку и помощь. Ведь страна от начала полномасштабного вторжения России в Украину помогала нам оружием. В частности, Словакия передала для ВСУ 122-миллиметровые боеприпасы для системы "Град", 4 вертолета Ми-17, 1 вертолет Ми-2.
- 20 июня глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, что если партнеры не передадут оружие, то украинцы все равно будут обороняться и противостоять российской агрессии. Если придется – и лопатами. Ведь эта война – это война на выживание.
- 15 июня советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что войну против России мы сможем выиграть тогда, когда в Украину поступит достаточно оружия. Советник Андрея Ермака также объяснил, что сейчас мы просим меньше, чем действительно нужно.
- В начале июня министр обороны Алексей Резников рассказал, что у Вооруженных сил Украины достаточно оружия для защиты от любой армии Европы, но не России. Ведь у Кремля есть еще много средств для пожирания человеческих жизней. Именно поэтому министр вспомнил, что Украине нужно тяжелое вооружение.
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