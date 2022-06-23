Хотят уничтожить весь Донбасс, – Зеленский призвал остановить "дьявольскую армаду" России

Владимир Зеленский призвал остановить "дьявольскую армаду" России. Президент объяснил, что нам нужен паритет на поле боя.

Соответствующее заявление президент сделал во время вечернего обращения к украинцам. Об этом он рассказал в ночь на 23 июня и объяснил, каким был 119 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Мы должны прийти к победе быстрее, – Зеленский вспомнил в обращении вторжение нацистов

Зеленский рассказал, что Украине нужно оружие

Владимир Зеленский рассказал об атаках врага на Украину. В частности, российские оккупанты:

били по Николаеву и выпустили туда семь ракет. К счастью, погибших не было, однако пять человек ранены;

били на Харьковщине, там есть жертвы;

обстреливали приграничья Черниговской и Сумской областей;

в Донбассе были массированные авиационные и артиллерийские удары. Цель оккупантов там неизменна – они шаг за шагом хотят уничтожить весь Донбасс.

В частности – Лисичанск, Славянск, Краматорск. Любой город они хотят сделать таким, как Мариуполь, то есть полностью разбитым.

Вот почему мы снова и снова подчеркиваем необходимость ускорения поставок оружия для Украины. Как можно быстрее нужен паритет на поле боя, чтобы остановить эту дьявольскую армаду и подвинуть ее за границы Украины,

– пояснил президент Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за помощь в расследовании военных преступлений на территории Украины. В частности, Эли Розенбаума, который присоединился к установлению справедливости, ведь он один из американских расследователей, кому удалось разоблачить многих нацистов.

"Наша общая следственная группа должна быть максимально сильной, чтобы никто из российских преступников не избежал наказания", – заверил президент.

Кратко об оружии от других государств для ВСУ

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