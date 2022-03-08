Хотят уничтожить здания, связанные с СБУ: Украина может потерять собор времен Ярослава Мудрого

Российские оккупанты сообщили о намерениях разрушить все здания, связанные со Службой безопасности Украины. К сожалению, это представляет реальную угрозу для Софийского собора.

Дело в том, что штаб-квартира Службы безопасности Украины расположена всего в нескольких метрах от Софийского собора.

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Серьезная угроза для Софийского собора

Таким образом, любой удар по СБУ приведет к повреждениям храма в Киеве.

Этого пока не произошло, но то, что мы видим вокруг, вызывает ужас. Уже пострадал православный собор в Харькове. Что будет дальше, мы не знаем,

– сказал искусствовед Константин Акинша в комментарии DW.

Что известно о Софийском соборе Это известный и признанный памятник истории и архитектуры Украины. Собор расположен на Софийской площади в Киеве. Был построен в 1011-1018 годах князем Ярославом Мудрым.

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