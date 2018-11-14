Хотят обойти слово "санкции": в Кремле удивили новым заявлением

Кремль считает незаконным введение западных санкций в отношении российских чиновников, бизнесменов и компаний. У Путина говорят, что из-за этого их нужно называть не санкциями, а односторонними ограничениями.

Об этом спикер президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу "Дождь".

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Песков считает, что санкции должны соответствовать международному праву.

В этом случае мы не признаем эти односторонние ограничения как законные санкции, мы считаем их незаконными,

– добавил представитель Кремля.

По словам представителя Путина "наверное, более правильно" употреблять слова "ограничение" или "рестрикции", а не "санкции".

Напомним, 8 ноября США расширили санкции против России из-за ее агрессии в Украине. Под удар, в частности, попали 3 человека и 9 предприятий из РФ, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины с помощью частных инвестиций и проектов. А также санкции будут касаться тех, кто совершил серьезные нарушения прав человека.



К тому же в США обвинили Россию в невыполнении гарантий относительно химического и биологического оружия. Поэтому Вашингтон запустил механизм рассмотрения пакета мер против России, получивший неофициальное название "драконовские санкции" – на данный момент там "вдумчиво прорабатывают" следующие шаги в отношении Москвы.