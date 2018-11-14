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      Хотят обойти слово "санкции": в Кремле удивили новым заявлением

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      В России придумали свое название для санкций
      В России придумали свое название для санкций / Фото из открытых источников

      Кремль считает незаконным введение западных санкций в отношении российских чиновников, бизнесменов и компаний. У Путина говорят, что из-за этого их нужно называть не санкциями, а односторонними ограничениями.

      Об этом спикер президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу "Дождь".

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      Песков считает, что санкции должны соответствовать международному праву.

      В этом случае мы не признаем эти односторонние ограничения как законные санкции, мы считаем их незаконными,
      – добавил представитель Кремля.

      По словам представителя Путина "наверное, более правильно" употреблять слова "ограничение" или "рестрикции", а не "санкции".

      Напомним, 8 ноября США расширили санкции против России из-за ее агрессии в Украине. Под удар, в частности, попали 3 человека и 9 предприятий из РФ, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины с помощью частных инвестиций и проектов. А также санкции будут касаться тех, кто совершил серьезные нарушения прав человека.

      К тому же в США обвинили Россию в невыполнении гарантий относительно химического и биологического оружия. Поэтому Вашингтон запустил механизм рассмотрения пакета мер против России, получивший неофициальное название "драконовские санкции" – на данный момент там "вдумчиво прорабатывают" следующие шаги в отношении Москвы.

      Теги: Новости политики Новости России Санкции
      Источник: 24 Канал
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