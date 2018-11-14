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      Вашингтон может отложить санкции против России: известна причина

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      Вашингтон может отсрочить введение санкций против России
      Вашингтон может отсрочить введение санкций против России / Фото из открытых источников

      В США заявили о возможной отсрочке санкций против России – до конца года Конгресс не успеет обсудить эту инициативу.

      Об этом сообщает Bloomberg.

      Читайте также: Почему Запад может смягчить санкции против России

      Соединенные Штаты Америки могут отложить введение новых антироссийских санкций. Конгресс не успеет до конца 2018 года рассмотреть соответствующий законопроект и провести голосование.

      "У нас не очень много времени", – заявил сенатор от штата Техас Джон Корнин.

      По данным агентства, сейчас американские законодатели сосредоточены на голосовании относительно мер, связанных с ассигнованиями на деятельность правительственных структур, кандидатов на судейские должности и законопроекта о сельском хозяйстве.

      Напомним, 8 ноября США расширили санкции против России за ее агрессию в Украине. Под удар, в частности, попали 3 человека и 9 предприятий из РФ, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины с помощью частных инвестиций и проектов. А также санкции коснутся тех, кто совершил серьезные нарушения прав человека.

      К тому же в США обвинили Россию в невыполнении гарантий по химическому и биологическому оружию. Поэтому Вашингтон запустил механизм рассмотрения пакета мер против России, получивший неофициальное название "драконовские санкции" – сейчас там "вдумчиво прорабатывают" следующие шаги в отношении Москвы.

      Теги: Новости России Новости политики Новости США Санкции
      Источник: 24 Канал
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