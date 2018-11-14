Вашингтон може відкласти санкції проти Росії: відома причина

У США заявили про можливе відтермінування санкцій проти Росії – до кінця року Конгрес не встигне обговорити цю ініціативу.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Сполучені Штати Америки можуть відкласти запровадження нових антиросійських санкцій. Конгрес не встигне до кінця 2018 року розглянути відповідний законопроект і провести голосування.

"У нас не дуже багато часу", – заявив сенатор від штату Техас Джон Корнін.

За даними агентства, зараз американські законодавці зосереджені на голосуванні щодо заходів, пов'язаних з асигнуваннями на діяльність урядових структур, кандидатами на суддівські посади і законопроектом про сільському господарстві.

Нагадаємо, 8 листопада США розширили санкції проти Росії через її агресію в Україні. Під удар, зокрема, потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій і проектів. А також санкції стосуватимуться тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини.



До того ж у США звинуватили Росію в невиконанні гарантій щодо хімічної і біологічної зброї. Відтак Вашингтон запустив механізм розгляду пакету заходів проти Росії, що отримав неофіційну назву "драконівські санкції" – наразі там "вдумливо опрацьовують" наступні кроки щодо Москви.