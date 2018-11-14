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      Вашингтон може відкласти санкції проти Росії: відома причина

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      Вашингтон може відтермінувати запровадження санкцій проти Росії
      Вашингтон може відтермінувати запровадження санкцій проти Росії / Фото з відкритих джерел

      У США заявили про можливе відтермінування санкцій проти Росії – до кінця року Конгрес не встигне обговорити цю ініціативу.

      Про це повідомляє Bloomberg.

      Читайте також: Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії

      Сполучені Штати Америки можуть відкласти запровадження нових антиросійських санкцій. Конгрес не встигне до кінця 2018 року розглянути відповідний законопроект і провести голосування.

      "У нас не дуже багато часу", – заявив сенатор від штату Техас Джон Корнін.

      За даними агентства, зараз американські законодавці зосереджені на голосуванні щодо заходів, пов'язаних з асигнуваннями на діяльність урядових структур, кандидатами на суддівські посади і законопроектом про сільському господарстві.

      Нагадаємо, 8 листопада США розширили санкції проти Росії через її агресію в Україні. Під удар, зокрема, потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій і проектів. А також санкції стосуватимуться тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини.

      До того ж у США звинуватили Росію в невиконанні гарантій щодо хімічної і біологічної зброї. Відтак Вашингтон запустив механізм розгляду пакету заходів проти Росії, що отримав неофіційну назву "драконівські санкції" – наразі там "вдумливо опрацьовують" наступні кроки щодо Москви.

      Теги: Новини політики Новини США Санкції Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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