Храбрые города: Ukraіner запустил проект об отважных украинцах с оккупированных территорий
Источник:Russian
Уже шестой месяц украинцы противостоят врагу на разных фронтах. Огромное количество населённых пунктов в Украине оказались под оккупацией врага. Но люди, которые там живут, доказывают – они не нуждаются в "освобождении". Потому что они – на своей земле.
Чтобы поддержать героических людей из Новой Каховки, Бердянска, Мелитополя, Херсона, Мариуполя и других городков и сел социально-культурное мультимедийное издание Ukrainer создало проект "Храбрые города".
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"Храбрые города" – это серия коротких видеороликов об украинских городах, находящихся под временной российской оккупацией и героически сопротивляющихся. Это проект о людях, которые не нуждались ни в каком "освобождении", а теперь смело дают отпор захватчикам или временно покинули свои дома.
Мы коротко перескажем историю каждого из этих городов и покажем, как они развивались и как красивы были, пока в них не ворвалась русская армия. Все эти видеоролики – о духе этих городов и их жителях и в то же время о каждом украинце и украинке, которые сейчас не могут чувствовать себя безопасно в собственном доме,
– анонсировали авторы проекта.
Как часто будут появляться новые ролики
Ежедневно на всех социальных платформах Ukraіner будет выходить видео об одном из пяти городов. Первое видео рассказывает историю о Новой Каховке на Херсонщине.
Как Новая Каховка противостоит оккупантам
Храбрые города: Н ова Каховка – смотрите видео