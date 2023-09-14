В Киеве снесут храм-МАФ УПЦ МП возле музея истории Украины: суд поддержал решение Минкульта

Апелляционный суд 14 сентября подтвердил решение Минкульта об обязательстве освободить участок от незаконно построенного храма-МАФа на территории музея истории Украины в Киеве. Теперь это здание УПЦ МП должны демонтировать.

Это подтверждение суд принял после того, как рассмотрел апелляцию религиозного общества УПЦ МП Десятинный Храм на решение Хозяйственного суда города Киева. Этот МАФ расположен в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство.

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Храм-МАФ УПЦ МП в Киеве должны демонтировать

Временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев отметил, что это решение будет способствовать тому, что еще одна ячейка страны-агрессорки в центре Киева будет демонтирована. По его словам, путь к победному судебному решению был длительным и сложным.

Самовольное увлечение представителями московского патриархата участка у фундаментов Десятинной церкви началось еще в 2008 году. "Храм-киоск" был построен без разрешений в буферной зоне достопримечательности ЮНЕСКО, где запрещено любое новое строительство,

– сказал он.

Карандаев также отметил, что это самовольное здание кардинально нарушило ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь". Он подчеркнул, что в дополнение к установленным судом нарушениям московские приспешники на протяжении 14 лет безнаказанно распространяли антиукраинские нарративы, откровенно работая на страну-агрессорку.

"Это абсолютно справедливое решение суда. Спасибо юристам МКИП за проделанную масштабную работу. Спасибо коллегам из Национального музея истории Украины", – отметил Карандеев.

В заключение временный исполняющий обязанности главы Минкульта рассказал, что наше государство продолжит освобождать украинскую землю от российской нечисти. Это будет происходить как на фронте, так и в тылу.

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