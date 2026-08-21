В тайнике обнаружили два пистолета. Об этом сообщают немецкие СМИ NDR, WDR и Sueddeutsche Zeitung.

Детали расследования и задержания

СМИ сообщили, что информация от осведомленного источника помогла найти оружие. Федеральная прокуратура Германии расследует дело по статье о подготовке тяжкого акта насилия, представляющем угрозу для государства.

Немецкие оперативники летом 2025 года вывели пистолеты из строя и установили за тайником круглосуточное наблюдение. Однако за оружием никто так и не вернулся.

В результате дальнейшего расследования в Румынии задержали мужчину, подозреваемого в закладке пистолетов

Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) предупреждает о риске диверсий и терактов. По их словам, за преступлениями может стоять Россия. Спецслужбы предупреждают, что под угрозой покушения со стороны агентов Кремля находятся руководители оборонных предприятий, оппозиционеры в эмиграции и деятели, активно поддерживающие Украину.

Напомним, что в 2024 году разведка США раскрыла российский план убийства исполнительного директора немецкого производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера. После предупреждения американцев спецслужбам Германии удалось предотвратить убийство.

Известно, что концерн производил артиллерийские снаряды и военные транспортные средства для Украины. Накануне покушения российский диктатор лично критиковал Паппергера.