У сховку виявили два пістолети. Про це пишуть німецькі медіа NDR, WDR та Sueddeutsche Zeitung.

Деталі розслідування та затримання

ЗМІ повідомили, що інформація від обізнаного джерела допомогла знайти зброю. Федеральна прокуратура Німеччини розслідує справу за статтею про підготовку тяжкого акту насильства, що становить загрозу для держави.

Німецькі оперативники влітку 2025 року вивели пістолети з ладу та встановили за тайником цілодобове спостереження. Проте за зброєю ніхто так і не повернувся.

У результаті подальшого розслідування в Румунії затримали чоловіка, якого підозрюють у закладанні пістолетів

Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) попереджає про ризик диверсій та терактів. За їхніми словами, за злочинами може стояти Росія. Спецслужби застерігають, що під загрозою замаху з боку агентів Кремля перебувають керівники оборонних підприємств, опозиціонери в еміграції та діячі, які активно підтримують Україну.

Нагадаємо, що у 2024 році розвідка США виявила російський план вбивства виконавчого директора німецького виробника зброї Rheinmetall Арміна Паппергера. Після попередження американців, спецслужбам Німеччини вдалося запобігти вбивству.

Відомо, що концерн виробляв артилерійські снаряди та військові транспортні засоби для України. Напередодні замаху російський диктатор особисто критикував Паппергера.