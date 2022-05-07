Христианство и познание себя – опасность для россиян, – Зеленский об уничтожении музея Сковороды

Владимир Зеленский отреагировал на то, что русские оккупанты уничтожили музей Григория Сковороды. Президент сказал, что для россиян опасны учения философа о познании себя и христианстве.

Это мнение президент озвучил в ходе вечернего обращения 7 мая. То есть на 73-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Только ВСУ и сопротивление нашего народа могут остановить это бесчеловечное нашествие, – Зеленский

Для россиян опасно христианство и познание себя

Владимир Зеленский вспомнил, что в ночь на 7 мая российская армия потратила ракету, чтобы уничтожить музей Григория Сковороды на Харьковщине.

Ракета. Чтобы уничтожить музей. Музей философа и поэта, который жил в 18 веке, учил людей тому, что такое подлинное христианское отношение к жизни и как человеку познать себя. Что ж, похоже, что это страшная опасность для современной России – и музеи, и христианское отношение к жизни, и познание людьми себя,

– заметил Президент Украины.

Добавил, что каждый день этой войны русская армия делает такое, что слов нет. Однако каждый следующий день она делает что-то такое, что чувствуешь это по-новому.

"Прицельные ракетные удары по музеям – это даже не каждый террорист додумается. Но вот такая армия сражается против нас. Вот это они хотят принести и в другие европейские страны", – заметил Зеленский.

Враги повредили уже около 200 объектов культурного наследия

По состоянию на 7 мая российская армия разрушила или повредила уже около 200 объектов культурного наследия,

– констатировал президент.

Вспомнил, что 7 мая российские оккупанты ракетами снова атаковали Одессу. То есть они нанесли удар по городу, где почти каждая улица имеет что-то памятное и историческое. Однако это для российской армии и не имеет значения.

"Им бы только убивать и разрушать. Одесса? Харьковщина? Донбасс? Им все равно. Только Вооруженные Силы Украины и сопротивление нашего народа могут остановить это бесчеловечное нашествие", – заверил президент.

Владимир Зеленский подытожил, что это варварство, которое имеет ракеты, но ничего из того, что делает людей людьми.

Такие действия русских оккупантов, и особенно накануне дня памяти всех жертв Второй мировой войны и Дня победы над нацизмом, должны напомнить каждому государству и каждому народу, что невозможно один раз и навсегда победить зло,

– заметил глава государства.

Обращение Зеленского за 7 мая: смотрите видео

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