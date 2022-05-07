Цю думку президент озвучив під час вечірнього звернення 7 травня. Тобто на 73 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Лише ЗСУ та опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу, – Зеленський

Для росіян небезпечне християнство і пізнання себе

Володимир Зеленський пригадав, що у ніч проти 7 травня російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди на Харківщині.

Ракету. Щоб знищити музей. Музей філософа та поета, який жив у 18 столітті, який учив людей того, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії – і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе,

– зауважив Президент України.

Додав, що кожного дня цієї війни російська армія робить таке, що слів немає. Однак кожного наступного дня вона робить щось таке, що відчуваєш це по-новому.

"Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист додумається. Але ось така армія воює проти нас. Ось це вони хочуть принести і в інші європейські країни", – зауважив Зеленський.

Вороги пошкодили вже майже 200 об'єктів культурної спадщини

Станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини,

– констатував президент.

Пригадав, що 7 травня російські окупанти ракетами знову атакували Одесу. Тобто вони завдали удару по місту, в якому майже кожна вулиця має щось пам'ятне та історичне. Проте це для російської армії й це не має значення.

"Їм би тільки вбивати та руйнувати. Одеса? Харківщина? Донбас? Їм однаково. Лише Збройні Сили України й опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу", – запевнив президент.

Володимир Зеленський підсумував, що це варварство, яке має ракети, але не має нічого з того, що робить людей людьми.

Такі дії російських окупантів, і особливо напередодні дня пам'яті всіх жертв Другої світової війни та Дня перемоги над нацизмом, мають нагадати кожній державі й кожному народу, що неможливо один раз і назавжди перемогти зло,

– зауважив очільник держави.

Звернення Зеленського за 7 травня: дивіться відео

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