Новым премьером Канады может стать украинка по происхождению Христя Фриланд, – CBC News

Бывший министр финансов Канады Христя Фриланд намерена бороться за лидерство в правящей Либеральной партии. В случае ее победы на внутренних партийных выборах, то получит должность главы канадского правительства.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CBC News. По информации источников, Фриланд планирует официально объявить о своем участии в выборах лидера партии до того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп примет присягу 20 января.

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Какую должность ранее занимала Фриланд

В издании отметили, что Фриланд ушла в отставку из кабинета Джастина Трюдо в декабре 2024 года, в тот же день, когда должна была выступить с осенним экономическим заявлением правительства.

В письме к Трюдо, которое она опубликовала в социальных сетях, Фриланд объяснила, что вынуждена была уйти в отставку из-за предложения премьера перейти на другую должность – министра без портфеля, ответственного за отношения с США.

Трюдо прокомментировал отставку Фриланд во время объявления о том, что уходит с должности премьер-министра. По его словам, он ожидал, что Фриланд останется в должности вице-премьер-министра и возьмется за "одно из важнейших дел", с которым столкнулась страна.

Но она выбрала другое. Относительно того, что на самом деле произошло, я не из тех, кто имеет привычку делиться частными разговорами,

– отметил Трюдо.

Пока только трое кандидатов официально объявили об участии в борьбе за место Трюдо, но ожидается, что в течение этой недели (13 – 19 января) количество претендентов возрастет.

Свои намерения возглавить Либеральную партию уже подтвердили депутат от Новой Шотландии Джейми Баттист, депутат от Онтарио Чандра Ария и бывший парламентарий от Монреаля Фрэнк Бейлис.

Что известно о Фриланд

Христя Фриланд – писательница, журналистка и политик. Она родилась в сентябре 1968 года в провинции Альберта.

Ее отец, Дональд Фриланд, был адвокатом и членом Либеральной партии, а мать, Галина Хомяк, украинка по происхождению, родилась после войны в лагере для беженцев в Германии, также занималась адвокатской деятельностью. В 1988 году она баллотировалась в избирательном округе Эдмонтон-Страткон от "Новой демократической партии".

Фриланд получила степень бакалавра искусств по русской истории и литературе в Гарварде, а также – магистра по славистике в колледже Святого Антония при Оксфордском университете.

Она работала в таких изданиях, как Financial Times, Globe and Mail и Reuters. В 2012 году издала книгу "Плутократы. Эпоха новых богатых и упадок старой системы", которая стала бестселлером и получила премию Лайонела Гелбера.

Фриланд начала политическую карьеру в 2013 году, присоединившись к Либеральной партии и победив на довыборах в парламент от центра Торонто.

Она занимала ряд важных должностей, в частности министра международной торговли (2015 – 2017), министра иностранных дел (2017 – 2019), вице-премьер-министра и министра финансов (2019 – 2024).

В 2020 году она стала первой женщиной на посту министра финансов Канады.