Повідомляє 24 Канал з посиланням на CBC News. За інформацією джерел, Фріланд планує офіційно оголосити про свою участь у виборах лідера партії до того, як новообраний президент США Дональд Трамп складе присягу 20 січня.

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Яку посаду раніше обіймала Фріланд

У виданні зауважили, що Фріланд пішла у відставку з кабінету Джастіна Трюдо в грудні 2024 року, того ж дня, коли мала виступити з осінньою економічною заявою уряду.

У листі до Трюдо, який вона опублікувала в соціальних мережах, Фріланд пояснила, що змушена була піти у відставку через пропозицію прем'єра перейти на іншу посаду – міністра без портфеля, відповідального за відносини зі США.

Трюдо прокоментував відставку Фріланд під час оголошення про те, що йде з посади прем’єр-міністра. За його словами, він очікував, що Фріланд залишиться на посаді віцепрем’єр-міністерки та візьметься за "одну з найважливіших справ", з якою стикнулася країна.

Але вона вибрала інше. Щодо того, що насправді сталося, я не з тих, хто має звичку ділитися приватними розмовами,

– зазначив Трюдо.

Наразі лише троє кандидатів офіційно оголосили про участь у боротьбі за місце Трюдо, але очікується, що протягом цього тижня (13 – 19 січня) кількість претендентів зросте.

Свої наміри очолити Ліберальну партію вже підтвердили депутат від Нової Шотландії Джеймі Баттіст, депутат від Онтаріо Чандра Арія та колишній парламентар від Монреаля Френк Бейліс.

Що відомо про Фріланд

Христя Фріланд – письменниця, журналістка та політикиня. Вона народилася у вересні 1968 року в провінції Альберта.

Її батько, Дональд Фріланд, був адвокатом і членом Ліберальної партії, а мати, Галина Хом’як, українка за походженням, народилася після війни в таборі для біженців у Німеччині, також займалася адвокатською діяльністю. У 1988 році вона балотувалася у виборчому окрузі Едмонтон-Страткона від "Нової демократичної партії".

Фріланд здобула ступінь бакалавра мистецтв із російської історії та літератури в Гарварді, а також – магістра зі славістики в коледжі Святого Антонія при Оксфордському університеті.

Вона працювала у таких виданнях, як Financial Times, Globe and Mail та Reuters. У 2012 році видала книгу "Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи", яка стала бестселером і здобула премію Лайонела Гелбера.

Фріланд розпочала політичну кар’єру у 2013 році, приєднавшись до Ліберальної партії й перемігши на довиборах у парламент від центру Торонто.

Вона обіймала низку важливих посад, зокрема міністерки міжнародної торгівлі (2015 – 2017), міністерки закордонних справ (2017 – 2019), віцепрем’єр-міністерки та міністерки фінансів (2019 – 2024).

У 2020 році вона стала першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади.