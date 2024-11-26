Россия ударила по Тернополю и продвигается в Донецкой области: хронология 1007 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить украинские территории и восстановить положение на утраченных ранее позициях. Наши защитники дают врагу достойный отпор.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России 1007 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Продвижение российских войск на западе Донецкой области может приобрести оперативное значение, только если командование должным образом использует его. Аналитики отмечают, что наступательные действия россиян на западе Донецкой области не означают автоматического развала украинского фронта. Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для не угрозы. В частности, она ударила по Тернополю. Городской голова Тернополя Сергей Надал рассказал, что троллейбусы в Тернополе временно не будут курсировать. На замену будут автобусы. В частности, вместо троллейбуса №11 будут работать крупногабаритные автобусы, на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта. Также "Тернопольводоканал" постепенно восстанавливает централизованное водоснабжение. Большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа также будет поддерживаться генераторами. По его словам, школы и детские сады будут работать в обычном режиме. Те, у которых нет централизованно электроснабжения, будут работать с генераторов. Накануне, 13 ноября, российские захватчики прорвались в Купянск на Харьковщине. Сейчас украинские защитники уже завершили в городе зачистку.
Продвижение россиян на Донбассе не означает прорыва украинской обороны, – ISW
Россия обстреляла электроинфраструктуру, которая питает Тернополь
Силы обороны зачистили Купянск, – DeepState
Продвижение российских войск на западе Донецкой области может приобрести оперативное значение, только если командование должным образом использует его.
Аналитики отмечают, что наступательные действия россиян на западе Донецкой области не означают автоматического развала украинского фронта.
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для не угрозы. В частности, она ударила по Тернополю.
Городской голова Тернополя Сергей Надал рассказал, что троллейбусы в Тернополе временно не будут курсировать. На замену будут автобусы. В частности, вместо троллейбуса №11 будут работать крупногабаритные автобусы, на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта.
Также "Тернопольводоканал" постепенно восстанавливает централизованное водоснабжение. Большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа также будет поддерживаться генераторами.
По его словам, школы и детские сады будут работать в обычном режиме. Те, у которых нет централизованно электроснабжения, будут работать с генераторов.
Накануне, 13 ноября, российские захватчики прорвались в Купянск на Харьковщине. Сейчас украинские защитники уже завершили в городе зачистку.