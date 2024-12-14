Теракт в Днепре, участие северокорейцев в штурмах Курщины: хронология 1025 дня войны
Вражеские силы продолжают пытаться наступать и стремятся захватить украинские территории. Наши защитники стойко держат оборону и дают противнику отпор.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1025 дней. О ситуации на фронте, последствия атак врага, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Враг оккупировал 5 населенных пунктов возле Успеновки в Донецкой области: DeepState обновил карту
Foreign Affairs подсчитало, что победа России будет стоить США в 7 раз дороже, чем поддержка Украины. Конгресс выделил 112 миллиардов долларов на помощь Украине с 2022 года, но победа России приведет к дополнительным расходам в 808 миллиардов долларов за пять лет. Министр обороны сообщил, что 14 декабря провел встречу с делегацией США во главе с послом по особым поручениям Государственного департамента Натаниэлем Фиком. К обсуждению также присоединились директор Департамента военных инноваций США Даг Бек и посол США в Украине Бриджит Бринк. Договорились с Натаниелем Фиком и Дагом Беком о дальнейшем углублении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности, Шольц подчеркнул, что под его руководством Германия стала вторым крупнейшим военным сторонником Украины. Однако я, по-прежнему, убежден, что было бы ошибкой, если бы оружие, которое мы предоставили Украине, было бы задействовано для ударов вглубь России, или если бы мы поставляли оружие, способное сделать именно это, По словам Шольца, необходимо "любой ценой" не допустить конфликта между Россией и НАТО. Всего с начала этих суток произошло 276 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневого поражения. Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 51 авиационный удар, применили одну ракету и сбросили 70 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах. На Харьковском направлении противник один раз напрасно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска. На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Лозовой, где украинские защитники остановили три вражеские атаки. На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Первомайское, Зеленый Гай, Копанки, Новосергиевка, Надежда, Макеевка, Дружелюбовка и Терны. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. На Северском направлении наши защитники отражали 55 штурмов оккупационных войск в сторону Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Выемки и Берестового. К этому времени продолжаются 39 боестолкновений. Кроме того, противник нанес авиационные удары четырьмя управляемыми бомбами по районам Северска и Григорьевки. На Краматорском направлении враг атаковал наших защитников вблизи Часового Яра. Силы обороны успешно отбили атаку захватчиков. На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новооленовка. Наши защитники остановили 41 штурмовое действие противника, еще семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес авиационные удары двумя управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Старая Николаевка и Новая Полтавка. В районе населенного пункта Гродовка враг применял штурмовую авиацию. На Кураховском направлении враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Гановка и Успеновка. Тридцать четыре боестолкновения завершены, восемь – до сих пор продолжаются. На Времовском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Большая Новоселка, Сторожевое, Макаровка и Новоандреевка. Вместе с тем сбросил в районе Темировки управляемую авиационную бомбу, населенный пункт Новополь подвергся ударам штурмовой авиации. На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляй Поля. Малая Токмачка и Роботино подверглись ударам авиационными управляемыми бомбами на Ореховском направлении. На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения из занимаемых позиций, всего два неудачных штурма позиции украинских воинов совершил агрессор в течение дня. Кроме того, противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Николаевки. На Курском направлении с начала суток состоялось 55 боестолкновений, 25 из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб и совершил 348 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям наших защитников. Возле Песчаного враг начал выдвижение штурмовых групп для захвата села. На это же время были запланированы стабилизационные действия наших войск в направлении села Шевченко. Ориентировочные силы обеих сторон были равны. Состоялся встречный бой с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия. Силы Обороны дали бой, враг откатился к посадкам возле Шевченко. В начале декабря россияне форсировали Оскол и создали плацдрам на западном берегу реки в районе Масютовки. Все это время они продолжают насыщать район пехотой, закрепляться и прилагают усилия, чтобы удержать занятую местность. Но на этом противник не останавливается и продолжает свое движение в поселок Двуречная, где имеет постоянно продвижение и понемногу занимает населенный пункт. Российские паблики вечером сообщали о взрывах в Сочи. Местные каналы писали о работе ПВО по целям, которые летели из Черного моря. Задержан мужчина, которого подозревают в закладке самодельного взрывного устройства возле админздания в центре Днепра. Об этом сообщил Офис генпрокурора. По данным следствия, 14 декабря 2024 года в 14:45 в одном из районов города Днепра вблизи админздания произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погиб мужчина. Тяжело ранен еще один мужчина и двое полицейских, которые в то время находились на службе. Повреждены жилые дома поблизости. Сейчас по подозрению в совершении теракта задержан 37-летний житель области. Представитель Главного управления разведки Андрей Черняк сообщил, что российские войска уже применили против Украины все имеющиеся виды вооружения. Однако, по его словам, даже несмотря на это, недооценивать угрозу дальнейших ударов не стоит, ведь противник продолжает использовать коварную тактику. Черняк отметил важность реагирования на сигналы тревоги и призвал украинцев не игнорировать опасность и заботиться о собственной безопасности. В ГУР подтвердили, что Россия начала применять солдат КНДР в штурмовых действиях на Кущине, в частности - в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск вооруженных сил России. Северокорейские войска уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины, Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений по состоянию на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих. Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли "дружественный огонь" по автомобильной технике так называемого батальона "ахмат", убив 8 кадыровцев. Несмотря на "официальную полосу" ОСУВа, враг продолжает продвигаться в глубину Курахово, постепенно занимая центральную часть города. На видео, которое опубликовали оккупанты, они бегают мимо домов, снимают украинскую символику, которая еще присутствовала в центре, и взяли 4 бойцов Сил Обороны в плен, В Центре противодействия дезинформации заметили, что военные КНДР в российской форме участвуют в штурмах на Курщине. "Относительно их качественных способностей – пехотинцы, которые упражняются с советским оружием, и бегут вперед", – объяснили в ведомстве. В то же время там уточнили, что российская пропаганда будет превозносить северокорейцев с целью использовать военных КНДР еще и как страшилку для украинских военных и гражданских. Погиб молодой украинский пилот из 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил. Компания "Метинвест" закрыла одну из шахт вблизи Покровска из-за приближения фронта. Это может существенно повлиять на добычу угля, поскольку она обеспечивала около половины общего объема добычи компании. В сети появились кадры, на которых якобы зафиксировано участие северокорейцев в штурме на Курщине. Глава государства заявил, что сейчас есть данные о том, что россияне начали применять солдат из КНДР в штурмах, причем их количество достаточно заметно. 15 пакет санкций направлен на борьбу с теневым флотом страны-агрессора. Оценки потерь Кремля от нового пакета санкций колеблются от 10% до 20% экспорта нефти, что может равняться примерно 20 – 30 миллиардам евро в год. В Днепре на пересечении улиц Степана Бандеры и проспекта Леси Украинки произошел взрыв. Вероятно, возле авто сработало взрывное устройство. По информации полиции, в результате взрыва погиб один человек, среди раненых, в частности, двое полицейских. Пострадавших доставили в больницу. На Закарпатье взрывотехники обезвредили остатки российской ракеты, которая не сдетонировала во время утренней атаки 13 декабря. Примерно в 14:43 в Одессе слышали взрывы. Информацию подтвердил мэр города Геннадий Труханов. По данным мониторов, была применена баллистическая ракета "Искандер-М". Северокорейские войска получили приказ взаимодействовать с российскими подразделениями, которые ведут бои на Курском направлении. Однако глава ЦПД Андрей Коваленко опроверг слухи о том, что корейские войска "не заканчиваются" и указал, что их привлекли лишь для численности. 18 декабря Зеленский встретится с европейскими лидерами и генсеком НАТО для обсуждения возможного создания миротворческой миссии для Украины. Дискуссия о ней возникла под давлением Дональда Трампа, который считает, что Европа должна сыграть активную роль в прекращении войны и привлечь свой контингент. В ГУР сообщили, что 14 декабря 2024 года в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30. Михаил Кавелашвили победил на "выборах" президента в Грузии, получив 224 голоса выборщиков из 300 возможных В субботу, 14 декабря, в Грузии начались так называемые "выборы" президента страны. На этот раз в списке был только один кандидат – представитель правящей партии "Грузинская мечта", бывший футболист и депутат парламента Михеил Кавелашвили. Из-за массированных обстрелов Россией гражданского населения и критической инфраструктуры Украины 16 декабря состоится заседание Совета безопасности ООН. Вчера вечером враг нанес удар по частному жилому сектору, в результате чего произошло возгорание жилого дома. На месте происшествия работали чрезвычайники и локализовали пожар на площади 225 квадратных метров. К счастью, из-за обстрелов, никто не пострадал. С вечера 13 декабря и ночью тревога объявлялась трижды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждено админздание предприятия, два складских помещения и автомобиль. Пожар, возникший, ликвидирован, – сообщил глава ОВА. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки. Всего, в течение минувших суток зафиксировано 205 боевых столкновений. На Харьковском направлении враг один раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Колесниковки, Богуславки, Загрызово и Лозовой на Купянском направлении, где за сутки произошло десять атак оккупантов. За прошедшие сутки враг 24 раза атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленый Гай, Шийковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григорьевка и в направлении Чернещины. Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении. На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Часового Яра и Ступочек. Десять атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка. Большинство атак противник направил на Торецк. На Покровском направлении наши защитники остановили 62 наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино. Силы обороны отбили 27 вражеских атак на Кураховском направлении. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки. В районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное на Времовском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил. На Приднепровском направлении наши войска отбили четыре атаки противника, противник успеха не имел. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Командование подразделений северокорейской армии в России получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, которые ведут боевые действия в Курской области. В ГУР указали, что 13 декабря 2024 года подразделения северокорейской армии привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний. В ночь на 14 декабря 2024 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Стальной конь" в Орловской области России. Украинская правозащитная организация Truth Hounds в своем недавнем отчете заявила, что Вооруженные силы Украины уничтожили не менее 33 российских истребителей Су-34 в период с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года. Эти потери составляют почти 30% от общего парка таких самолетов в России, который оценивается в 112 единиц. Утром 14 декабря в ОСУВ "Хортица" рассказали об оперативной информации о ходе боевых действий в их зоне ответственности. Отмечается, что в течение суток россияне проводили штурмы в районе юго-западнее Сторожевого, юго-западнее населенного пункта Сухие Ялы, южнее Константинопольского и юго-западнее населенного пункта Веселый Гай. Вследствие огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее содержание, Отмечается, что оккупантам удалось улучшить тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко. Также неудачные попытки были в районе Благодатного, западнее Дальнего и в районе Елизаветовки – враг понес потери и отступил. Сейчас подразделениями ВСУ проводятся мероприятия по восстановлению тактического положения. Удары России по энергетической инфраструктуре Украины направлены на то, чтобы вывести страну из строя в зимний период, а аналитики предполагают, что эта стратегия направлена на то, чтобы оказать давление на западные страны и заставить их пойти на политические уступки, выгодные для Москвы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Всего для удара противник применил 132 вражеских БПЛА. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 58 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях, Также указывается, что из-за активного противодействия Сил обороны 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локально потеряны). Отмечается, что 2 дроны – вернулось в Россию. По предварительным данным, в пределах области уничтожено 25 "Шахедов". С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают: Воздушную тревогу в столице объявлялась дважды и суммарно она длилась три с половиной часа. Дроны заходили волнами и с разных направлений. Силами Обороны было обнаружено и обезврежено различными способами около десятка вражеских БпЛА, которые потенциально угрожали Киеву. Ночью и утром на Днепропетровщине работала ПВО. Из-за российской атаки в Самаровском районе повреждены 3 частных дома и магазин. Зацепило линию электропередач. Погибших и пострадавших нет. Враг оккупировал Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино, а также продвинулся в Константинопольском, Сухих Ялах, Шевченко, возле Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого. Под атакой вражеских дронов-камикадзе оказалась и Одесская область, там шумно. В регионе работает противовоздушная оборона. В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно – на открытой территории и без пострадавших, Уже в 02:19 в КГВА сообщили следующее: "Информация не подтвердилась". Дополнительных подробностей не указали. В 01:19 появились сообщения о работе противовоздушной обороны в Киеве. также корреспонденты Общественного сообщают, что слышали взрывы вблизи Черкасс, там также работают силы ПВО.
Победа России будет стоить США в 7 раз дороже, чем поддержка Украины, – Foreign Affairs
Умеров договорился с США об углублении сотрудничества в сфере кибербезопасности
– рассказал Умеров.
Шольц снова отказал Украине в Taurus
– сказал он.
Ситуация на фронте
Десять раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении у населенного пункта Торецк. Сейчас продолжаются три вражеские атаки. К тому же враг нанес авиаудары шестью КАБ по районам населенных пунктов Крымское и Петровка.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено более 400 оккупантов, из них 160 - безвозвратно. Также уничтожено одну боевую бронированную машину, 7 единиц автомобильной техники и три мотоцикла. К тому же поврежден один танк, одну боевую бронированную машину и один автомобиль россиян.
На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 33 оккупанта. Также уничтожен один танк, одну боевую бронированную машину и один автомобиль. К тому же существенно повреждены два танка и три боевые бронированные машины врага.
Состоялся большой встречный бой возле Песчаного – Силам Обороны Украины удалось заставить врага бежать
Россия расширяет плацдарм в районе Купянска, – Deep State
В Сочи раздавались взрывы
В Днепре задержали мужчину, который устроил теракт
В ГУР оценили вероятность повторного применения "Орешника"
Войска КНДР понесли потери на Курщине и с перепугу "надвохсотили" кадыровцев, - ГУР
– отметили в разведке.
В процессе применения войск КНДР на поле боя скадной преградой для управления и согласованности действий остается языковой барьер.
Россияне вывесили флаг на здании горсовета в Курахово, –Deep State
– рассказали аналитики Deep State.
Участие солдат КНДР в штурмах в Курской области: реакция ЦПД
Под Покровском закрыли один из участков крупнейшей шахты Украины
Есть данные, что россияне уже применяют солдат из Северной Кореи, – Зеленский
Совет ЕС согласовал 15-ый пакет санкций против России
В Днепре прогремел взрыв
В Одессе прогремели взрывы
Коваленко рассказал об участии солдат КНДР в боях на Курщине
Зеленский обсудит миротворцев для Украины с западными лидерами
Зеленский показал, как наши воины уничтожали вражеские дроны во время массированной атаки
А днем ранее, 13 декабря, разрушительный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.
Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины.
В Покровске спасатели ликвидируют пожары под обстрелами
Атака "Шахедов" на Киевщине
Карта боевых действий 14 декабря
Дислоцированные в России солдаты КНДР скоро могут принять непосредственное участие в штурмах, – ГУР
Часть личного состава войск КНДР скрыто перебрасывают к линии фронта гражданскими грузовиками, которые внешне напоминают автомобили доставки воды.
Силы обороны ударили по одному из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла в России
Это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла. В результате поражения начался мощный пожар.
Линейная производственно-диспетчерская станция "Стальной конь" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для российской армии.
Сколько российских Су-34 уничтожили ВСУ
Укрепления на отдельных позициях разрушены, удерживать их дальше невозможно, – ОСУВ "Хортица"
– отметили военные.
ISW назвал цель российской атаки 13 декабря
Сколько вражеских целей удалось уничтожить во время ночной атаки
– говорится в сообщении.
"Шахеды" атаковали Черкасскую область
Прошло без пострадавших.
В одном случае обломками была повреждена линия электроснабжения – ремонтники сработали оперативно.
Потери врага на 14 декабря
В Дарницком районе столицы упали обломки
Вследствие сбивания БПЛА зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно – на открытой территории и без пострадавших.
DeepState обновил карту
В Одесской и Сумской областях сообщают о взрывах
Последствия атаки на Киев
– сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
В Киеве и возле Черкасс слышали взрывы
Foreign Affairs подсчитало, что победа России будет стоить США в 7 раз дороже, чем поддержка Украины.
Конгресс выделил 112 миллиардов долларов на помощь Украине с 2022 года, но победа России приведет к дополнительным расходам в 808 миллиардов долларов за пять лет.
Министр обороны сообщил, что 14 декабря провел встречу с делегацией США во главе с послом по особым поручениям Государственного департамента Натаниэлем Фиком. К обсуждению также присоединились директор Департамента военных инноваций США Даг Бек и посол США в Украине Бриджит Бринк.
Договорились с Натаниелем Фиком и Дагом Беком о дальнейшем углублении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности,
Шольц подчеркнул, что под его руководством Германия стала вторым крупнейшим военным сторонником Украины.
Однако я, по-прежнему, убежден, что было бы ошибкой, если бы оружие, которое мы предоставили Украине, было бы задействовано для ударов вглубь России, или если бы мы поставляли оружие, способное сделать именно это,
По словам Шольца, необходимо "любой ценой" не допустить конфликта между Россией и НАТО.
Всего с начала этих суток произошло 276 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневого поражения.
Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 51 авиационный удар, применили одну ракету и сбросили 70 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.
На Харьковском направлении противник один раз напрасно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Лозовой, где украинские защитники остановили три вражеские атаки.
На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Первомайское, Зеленый Гай, Копанки, Новосергиевка, Надежда, Макеевка, Дружелюбовка и Терны. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении наши защитники отражали 55 штурмов оккупационных войск в сторону Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Выемки и Берестового. К этому времени продолжаются 39 боестолкновений. Кроме того, противник нанес авиационные удары четырьмя управляемыми бомбами по районам Северска и Григорьевки.
На Краматорском направлении враг атаковал наших защитников вблизи Часового Яра. Силы обороны успешно отбили атаку захватчиков.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новооленовка. Наши защитники остановили 41 штурмовое действие противника, еще семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес авиационные удары двумя управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Старая Николаевка и Новая Полтавка. В районе населенного пункта Гродовка враг применял штурмовую авиацию.
На Кураховском направлении враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Гановка и Успеновка. Тридцать четыре боестолкновения завершены, восемь – до сих пор продолжаются.
На Времовском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Большая Новоселка, Сторожевое, Макаровка и Новоандреевка. Вместе с тем сбросил в районе Темировки управляемую авиационную бомбу, населенный пункт Новополь подвергся ударам штурмовой авиации.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляй Поля.
Малая Токмачка и Роботино подверглись ударам авиационными управляемыми бомбами на Ореховском направлении.
На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения из занимаемых позиций, всего два неудачных штурма позиции украинских воинов совершил агрессор в течение дня. Кроме того, противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Николаевки.
На Курском направлении с начала суток состоялось 55 боестолкновений, 25 из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб и совершил 348 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям наших защитников.
Возле Песчаного враг начал выдвижение штурмовых групп для захвата села. На это же время были запланированы стабилизационные действия наших войск в направлении села Шевченко.
Ориентировочные силы обеих сторон были равны. Состоялся встречный бой с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия. Силы Обороны дали бой, враг откатился к посадкам возле Шевченко.
В начале декабря россияне форсировали Оскол и создали плацдрам на западном берегу реки в районе Масютовки.
Все это время они продолжают насыщать район пехотой, закрепляться и прилагают усилия, чтобы удержать занятую местность. Но на этом противник не останавливается и продолжает свое движение в поселок Двуречная, где имеет постоянно продвижение и понемногу занимает населенный пункт.
Российские паблики вечером сообщали о взрывах в Сочи. Местные каналы писали о работе ПВО по целям, которые летели из Черного моря.
Задержан мужчина, которого подозревают в закладке самодельного взрывного устройства возле админздания в центре Днепра. Об этом сообщил Офис генпрокурора.
По данным следствия, 14 декабря 2024 года в 14:45 в одном из районов города Днепра вблизи админздания произошел взрыв самодельного взрывного устройства.
В результате теракта погиб мужчина. Тяжело ранен еще один мужчина и двое полицейских, которые в то время находились на службе. Повреждены жилые дома поблизости.
Сейчас по подозрению в совершении теракта задержан 37-летний житель области.
Представитель Главного управления разведки Андрей Черняк сообщил, что российские войска уже применили против Украины все имеющиеся виды вооружения.
Однако, по его словам, даже несмотря на это, недооценивать угрозу дальнейших ударов не стоит, ведь противник продолжает использовать коварную тактику.
Черняк отметил важность реагирования на сигналы тревоги и призвал украинцев не игнорировать опасность и заботиться о собственной безопасности.
В ГУР подтвердили, что Россия начала применять солдат КНДР в штурмовых действиях на Кущине, в частности - в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск вооруженных сил России.
Северокорейские войска уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины,
Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений по состоянию на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих.
Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли "дружественный огонь" по автомобильной технике так называемого батальона "ахмат", убив 8 кадыровцев.
Несмотря на "официальную полосу" ОСУВа, враг продолжает продвигаться в глубину Курахово, постепенно занимая центральную часть города. На видео, которое опубликовали оккупанты, они бегают мимо домов, снимают украинскую символику, которая еще присутствовала в центре, и взяли 4 бойцов Сил Обороны в плен,
В Центре противодействия дезинформации заметили, что военные КНДР в российской форме участвуют в штурмах на Курщине.
"Относительно их качественных способностей – пехотинцы, которые упражняются с советским оружием, и бегут вперед", – объяснили в ведомстве.
В то же время там уточнили, что российская пропаганда будет превозносить северокорейцев с целью использовать военных КНДР еще и как страшилку для украинских военных и гражданских.
Погиб молодой украинский пилот из 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил.
Компания "Метинвест" закрыла одну из шахт вблизи Покровска из-за приближения фронта.
Это может существенно повлиять на добычу угля, поскольку она обеспечивала около половины общего объема добычи компании.
В сети появились кадры, на которых якобы зафиксировано участие северокорейцев в штурме на Курщине.
Глава государства заявил, что сейчас есть данные о том, что россияне начали применять солдат из КНДР в штурмах, причем их количество достаточно заметно.
15 пакет санкций направлен на борьбу с теневым флотом страны-агрессора.
Оценки потерь Кремля от нового пакета санкций колеблются от 10% до 20% экспорта нефти, что может равняться примерно 20 – 30 миллиардам евро в год.
В Днепре на пересечении улиц Степана Бандеры и проспекта Леси Украинки произошел взрыв. Вероятно, возле авто сработало взрывное устройство.
По информации полиции, в результате взрыва погиб один человек, среди раненых, в частности, двое полицейских. Пострадавших доставили в больницу.
На Закарпатье взрывотехники обезвредили остатки российской ракеты, которая не сдетонировала во время утренней атаки 13 декабря.
Примерно в 14:43 в Одессе слышали взрывы. Информацию подтвердил мэр города Геннадий Труханов.
По данным мониторов, была применена баллистическая ракета "Искандер-М".
Северокорейские войска получили приказ взаимодействовать с российскими подразделениями, которые ведут бои на Курском направлении.
Однако глава ЦПД Андрей Коваленко опроверг слухи о том, что корейские войска "не заканчиваются" и указал, что их привлекли лишь для численности.
18 декабря Зеленский встретится с европейскими лидерами и генсеком НАТО для обсуждения возможного создания миротворческой миссии для Украины.
Дискуссия о ней возникла под давлением Дональда Трампа, который считает, что Европа должна сыграть активную роль в прекращении войны и привлечь свой контингент.
В ГУР сообщили, что 14 декабря 2024 года в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.
Михаил Кавелашвили победил на "выборах" президента в Грузии, получив 224 голоса выборщиков из 300 возможных
В субботу, 14 декабря, в Грузии начались так называемые "выборы" президента страны. На этот раз в списке был только один кандидат – представитель правящей партии "Грузинская мечта", бывший футболист и депутат парламента Михеил Кавелашвили.
Из-за массированных обстрелов Россией гражданского населения и критической инфраструктуры Украины 16 декабря состоится заседание Совета безопасности ООН.
Вчера вечером враг нанес удар по частному жилому сектору, в результате чего произошло возгорание жилого дома.
На месте происшествия работали чрезвычайники и локализовали пожар на площади 225 квадратных метров.
К счастью, из-за обстрелов, никто не пострадал.
С вечера 13 декабря и ночью тревога объявлялась трижды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет.
Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждено админздание предприятия, два складских помещения и автомобиль. Пожар, возникший, ликвидирован, – сообщил глава ОВА.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.
Всего, в течение минувших суток зафиксировано 205 боевых столкновений.
На Харьковском направлении враг один раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск.
Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Колесниковки, Богуславки, Загрызово и Лозовой на Купянском направлении, где за сутки произошло десять атак оккупантов.
За прошедшие сутки враг 24 раза атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленый Гай, Шийковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григорьевка и в направлении Чернещины.
Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Часового Яра и Ступочек.
Десять атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка. Большинство атак противник направил на Торецк.
На Покровском направлении наши защитники остановили 62 наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино.
Силы обороны отбили 27 вражеских атак на Кураховском направлении. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки.
В районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное на Времовском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.
На Приднепровском направлении наши войска отбили четыре атаки противника, противник успеха не имел.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Командование подразделений северокорейской армии в России получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, которые ведут боевые действия в Курской области.
В ГУР указали, что 13 декабря 2024 года подразделения северокорейской армии привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний.
В ночь на 14 декабря 2024 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Стальной конь" в Орловской области России.
Украинская правозащитная организация Truth Hounds в своем недавнем отчете заявила, что Вооруженные силы Украины уничтожили не менее 33 российских истребителей Су-34 в период с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года.
Эти потери составляют почти 30% от общего парка таких самолетов в России, который оценивается в 112 единиц.
Утром 14 декабря в ОСУВ "Хортица" рассказали об оперативной информации о ходе боевых действий в их зоне ответственности.
Отмечается, что в течение суток россияне проводили штурмы в районе юго-западнее Сторожевого, юго-западнее населенного пункта Сухие Ялы, южнее Константинопольского и юго-западнее населенного пункта Веселый Гай.
Вследствие огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее содержание,
Отмечается, что оккупантам удалось улучшить тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко. Также неудачные попытки были в районе Благодатного, западнее Дальнего и в районе Елизаветовки – враг понес потери и отступил.
Сейчас подразделениями ВСУ проводятся мероприятия по восстановлению тактического положения.
Удары России по энергетической инфраструктуре Украины направлены на то, чтобы вывести страну из строя в зимний период, а аналитики предполагают, что эта стратегия направлена на то, чтобы оказать давление на западные страны и заставить их пойти на политические уступки, выгодные для Москвы.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Всего для удара противник применил 132 вражеских БПЛА.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 58 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях,
Также указывается, что из-за активного противодействия Сил обороны 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локально потеряны). Отмечается, что 2 дроны – вернулось в Россию.
По предварительным данным, в пределах области уничтожено 25 "Шахедов".
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
Воздушную тревогу в столице объявлялась дважды и суммарно она длилась три с половиной часа. Дроны заходили волнами и с разных направлений. Силами Обороны было обнаружено и обезврежено различными способами около десятка вражеских БпЛА, которые потенциально угрожали Киеву.
Ночью и утром на Днепропетровщине работала ПВО.
Из-за российской атаки в Самаровском районе повреждены 3 частных дома и магазин. Зацепило линию электропередач.
Погибших и пострадавших нет.
Враг оккупировал Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино, а также продвинулся в Константинопольском, Сухих Ялах, Шевченко, возле Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого.
Под атакой вражеских дронов-камикадзе оказалась и Одесская область, там шумно. В регионе работает противовоздушная оборона.
В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно – на открытой территории и без пострадавших,
Уже в 02:19 в КГВА сообщили следующее: "Информация не подтвердилась". Дополнительных подробностей не указали.
В 01:19 появились сообщения о работе противовоздушной обороны в Киеве. также корреспонденты Общественного сообщают, что слышали взрывы вблизи Черкасс, там также работают силы ПВО.