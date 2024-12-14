Теракт в Днепре, участие северокорейцев в штурмах Курщины: хронология 1025 дня войны

Вражеские силы продолжают пытаться наступать и стремятся захватить украинские территории. Наши защитники стойко держат оборону и дают противнику отпор.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1025 дней. О ситуации на фронте, последствия атак врага, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.

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