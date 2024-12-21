Взрывы в Сочи и почти 2 тысячи ликвидированных россиян: хронология 1032 дня войны
Украинские военные дают врагу отпор на всех направлениях фронта. Несмотря на это, россияне не оставляют попыток наступать и захватить новые территории.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России 1032 дня. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Потери врага на 21 декабря 2024 года Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких фронтах, включая районы Покровска, Курахово и Донецкой области. На юге украинские силы отбили позиции в западной Запорожской области, тогда как российские войска продолжают наступление на Днепровском направлении. Ситуация на фронте остается сложной, с ограниченными успехами для российских войск в некоторых регионах. В Сочи ночью 21 декабря зафиксировали от 7 до 10 взрывов, которые слышали в районе Лазаревское и Туапсе, сработала противовоздушная оборона. Российское минобороны заявило об уничтожении 19 беспилотников, в частности над Белгородской, Воронежской областями, Черным морем, Курской областью и Краснодарским краем. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
Обновленная статистика потерь врага
Ситуация на фронте
В Сочи прогремели взрывы
Россия запустила "Шахеды"
Потери врага на 21 декабря 2024 года
Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких фронтах, включая районы Покровска, Курахово и Донецкой области.
На юге украинские силы отбили позиции в западной Запорожской области, тогда как российские войска продолжают наступление на Днепровском направлении.
Ситуация на фронте остается сложной, с ограниченными успехами для российских войск в некоторых регионах.
В Сочи ночью 21 декабря зафиксировали от 7 до 10 взрывов, которые слышали в районе Лазаревское и Туапсе, сработала противовоздушная оборона.
Российское минобороны заявило об уничтожении 19 беспилотников, в частности над Белгородской, Воронежской областями, Черным морем, Курской областью и Краснодарским краем.
В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.