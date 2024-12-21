Взрывы в Сочи и почти 2 тысячи ликвидированных россиян: хронология 1032 дня войны

Украинские военные дают врагу отпор на всех направлениях фронта. Несмотря на это, россияне не оставляют попыток наступать и захватить новые территории.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России 1032 дня. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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