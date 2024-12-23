Атака "Шахедами", оккупанты захватили село в Донецкой области: хронология 1034 дня войны

23 декабря 2024, 06:37
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Автор: Юлия Мурина

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1034 сутки. Агрессор не оставляет попыток оккупировать как можно больше украинских территорий. Кроме того, россияне постоянно терроризируют мирное население и наносят удары по гражданской инфраструктуре.

О последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, главном за 23 декабря – сообщает 24 Канал.

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04:24, 23 декабря

Россияне усиливают репрессии в Херсонской области

На оккупированных территориях россияне усиливают репрессии. Агрессор пытается выявить украинцев, которые поддерживают ВСУ. Для этого оккупанты устраивают рейды и проверки. Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета.

Оккупанты продолжают очень сильно давить на молодежь. Сейчас пошла волна дополнительного воздействия на учащихся выпускных классов, чтобы заставить их уехать в Россию и учиться в российских университетах,
– рассказал Юрий Соболевский.

Добавил, захватчики получили команду сверху, потому что такую работу провели сразу в нескольких учебных заведениях.

02:08, 23 декабря

Россия захватила село в Донецкой области, ВСУ восстановили позиции на Запорожье: обзор ISW

Аналитики сообщают, что оккупанты захватили село Даченское в Донецкой области. Силы обороны восстановили утраченные позиции в Запорожской области, в частности, в Каменском.

00:18, 23 декабря

Сколько заявлений подано в Украинский легион в Польше

На территории Польши продолжается формирование Украинского легиона. В ноябре уже были подписаны первые контракты.

Посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что уже есть более тысячи заявлений, которые сейчас рассматривает соответствующая комиссия.