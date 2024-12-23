Атака "Шахедами", оккупанты захватили село в Донецкой области: хронология 1034 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1034 сутки. Агрессор не оставляет попыток оккупировать как можно больше украинских территорий. Кроме того, россияне постоянно терроризируют мирное население и наносят удары по гражданской инфраструктуре.
О последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, главном за 23 декабря – сообщает 24 Канал.
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На оккупированных территориях россияне усиливают репрессии. Агрессор пытается выявить украинцев, которые поддерживают ВСУ. Для этого оккупанты устраивают рейды и проверки. Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета. Оккупанты продолжают очень сильно давить на молодежь. Сейчас пошла волна дополнительного воздействия на учащихся выпускных классов, чтобы заставить их уехать в Россию и учиться в российских университетах, Добавил, захватчики получили команду сверху, потому что такую работу провели сразу в нескольких учебных заведениях. Аналитики сообщают, что оккупанты захватили село Даченское в Донецкой области. Силы обороны восстановили утраченные позиции в Запорожской области, в частности, в Каменском. На территории Польши продолжается формирование Украинского легиона. В ноябре уже были подписаны первые контракты. Посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что уже есть более тысячи заявлений, которые сейчас рассматривает соответствующая комиссия.
Россияне усиливают репрессии в Херсонской области
– рассказал Юрий Соболевский.
Россия захватила село в Донецкой области, ВСУ восстановили позиции на Запорожье: обзор ISW
Сколько заявлений подано в Украинский легион в Польше
На оккупированных территориях россияне усиливают репрессии. Агрессор пытается выявить украинцев, которые поддерживают ВСУ. Для этого оккупанты устраивают рейды и проверки. Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета.
Оккупанты продолжают очень сильно давить на молодежь. Сейчас пошла волна дополнительного воздействия на учащихся выпускных классов, чтобы заставить их уехать в Россию и учиться в российских университетах,
Добавил, захватчики получили команду сверху, потому что такую работу провели сразу в нескольких учебных заведениях.
Аналитики сообщают, что оккупанты захватили село Даченское в Донецкой области. Силы обороны восстановили утраченные позиции в Запорожской области, в частности, в Каменском.
На территории Польши продолжается формирование Украинского легиона. В ноябре уже были подписаны первые контракты.
Посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что уже есть более тысячи заявлений, которые сейчас рассматривает соответствующая комиссия.