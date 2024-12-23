Атака "Шахедами", оккупанты захватили село в Донецкой области: хронология 1034 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1034 сутки. Агрессор не оставляет попыток оккупировать как можно больше украинских территорий. Кроме того, россияне постоянно терроризируют мирное население и наносят удары по гражданской инфраструктуре.

О последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, главном за 23 декабря – сообщает 24 Канал.

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