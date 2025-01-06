Атака "Шахедами", операция ВСУ в Курской области: хронология 1048 дня войны
Уже 1048 сутки полномасштабной войны украинские защитники и защитницы дают мощный отпор российским захватчикам. Силы обороны уничтожают агрессора, в частности, и на его же территории.
Какая ситуация на фронте сегодня, об успехах Сил обороны, потерях врага и новых военных преступлениях россиян, главных новостях 6 января, – сообщает 24 Канал.
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Сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на оккупированной ЗАЭС, 5 января зафиксировали 2 громких взрыва. Они прозвучали в то время, когда поступило сообщение об атаке беспилотника на учебно-тренировочный центр станции. В агентстве заявили, что это стало еще одной угрозой ядерной безопасности на крупнейшей АЭС Европы. ОСГВ "Хортица" сообщает, что на Кураховском направлении враг проводит штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Петропавловки и Дачного. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп агрессора, пытающихся инфильтроваться в наши боевые порядки. Украинский лидер подчеркнул, с Путиным можно говорить только с позиции силы. Искать в российском диктаторе желание к миру очень наивно. Переговоры ради переговоров – это ошибка. Вы говорите: "Ну надо же разговаривать". Слушайте, нужно быть в сильной позиции и не разговаривать, а заканчивать войну. Это возможно в формате диалога, а кто же против? Надо быть в сильной позиции, и чтобы тот, кто напротив вас, этого хотел. Вы думаете он хочет закончить войну? Я не хочу обидеть, но это очень наивно, Госсекретарь США заявил, что позиция украинских сил на Курщине является критической для любых потенциальных переговоров. Безусловно, это то, что повлияет на любые переговоры, которые могут состояться в ближайший год, Снайперы, инженеры, артиллеристы, пилоты дронов и рейнджеры 6-го полка ежедневно уничтожают врагов и их технику в Курской области. В ССО показали кадры свежей боевой работы групп 6-го полка Рейнджер на Курщине, что досрочно завершила бесславный путь многих российских и северокорейских военных. У врагов нет шансов, когда вблизи Рейнджеры ССО. Как Рейнджеры ССО уничтожают российских захватчиков: смотрите видео Президент рассказал, что в Россию уже прибыли 12 тысяч северокорейцев. Из них 3800 были убиты или ранены в боях против наших защитников. В то же время украинский лидер подчеркнул, что Северная Корея потенциально может отправить в Россию еще больше военных. Они могут привести еще 30 – 40 тысяч, а могут и 500. Они могут привести много людей, Аналитики отмечают, по меньшей мере в 3 районах Силы обороны возобновили наступательные операции на Курщине. Украинским военным удалось достичь тактических успехов. Также ISW пишет, что на геолокационных кадрах от 5 января можно увидеть, что ВСУ продвинулись на юго-запад и юг от Бердина и вошли в южную часть населенного пункта. В ОВА заявили, что вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены 2 частных дома и автомобиль. Однако повреждения зданий незначительны. Вечером 5 января враг направил по области крылатую ракету, предварительно, Х-59. Результата не имел. Оккупанты нанесли 12 ударов дронами типа FPV и осуществили артиллерийский обстрел по территории Куцурубской общины. В результате одного из обстрелов в Дмитровке поврежден частный дом. Пострадавших нет. В 14:54 и 18:03 враг ударил дронами FPV по Очакову. Пострадавших нет. На Киевщине была повреждена контактная сеть железной дороги. Ее уже восстановили. Впрочем, некоторые рейсы могут до сих пор следовать с задержками Также в результате российской атаки получили повреждения частные дома, авто и линия электропередач. Пострадавших нет. За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 40 населенных пунктов Херсонской области Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области. Оккупанты повредили 2 многоэтажки и 15 частных домов. Также изуродовали хозяйственную постройку и частные автомобили. В результате российской агрессии один человек погиб, еще 13 – получили ранения. Этой ночью оккупанты полдесятка раз атаковали Никопольщину артиллерией. Запустили по району также дрон-камикадзе. Агрессор терроризировал Никополь, Покровскую и Марганецкую общины. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Вечером и ночью на Днепропетровщине работали силы ПВО. В общем защитники неба сбили 5 вражеских дронов. Российские захватчики заявили о якобы "сбивании" 12 беспилотников. Большинство – в Курской области. Аналитики отметили, что Силы обороны 5 января провели масштабные наступательные действия в Курской области на нескольких направлениях, достигнув тактических успехов. Геолокационные данные свидетельствуют о продвижении ВСУ. Между тем российские источники обеспокоены возможным развертыванием большего наступления. Аналитики отметили, что Силы обороны возобновили наступательные действия по меньшей мере на 3 участках в пределах Курской области и осуществили тактическое продвижение 5 января. Также украинские защитники недавно восстановили позиции вблизи Часового Яра. Российские захватчики продолжили наступление к югу от Покровска и продвинулись на восток от города. Кроме того, продвинулись в направлении Курахово. Deep State пишет, что российские захватчики продвинулись в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного. Аналитики отметили, что на Курщине враг проводит наступление на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку. В Черкасской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о движении российских дронов. Президент отметил, что выборы состоятся сразу после окончания военного положения. Это по закону. Чтобы провести их во время войны, парламентариям надо собраться и менять законодательство. Но это будет очень трудно, потому что общество против, В ОВА сообщили, что зафиксировано движение вражеских беспилотников. Работают силы ПВО.
МАГАТЭ зафиксировало взрывы возле Запорожской АЭС
Оккупанты заходят в городскую застройку Курахово
Хочет ли Путин закончить войну: Зеленский расставил все точки над "і"
– объяснил Зеленский.
Позиции в Курской области критичны на переговорах, – Блинкен
– подчеркнул Энтони Блинкен.
Рейнджеры ССО комплексно уничтожают врагов на Курщине
Почти треть северокорейцев, прибывших воевать в Россию, уже уничтожены, – Зеленский
– заявил Зеленский.
В ISW рассказали об успехах Сил обороны на Курщине
Какие последствия атаки "Шахедами" на Киевщину
Россияне обстреляли Николаевскую область
На Киевщине в результате обстрела повреждена контактная сеть железной дороги
На Херсонщине есть жертва и 13 раненых в результате российских атак
Россияне атаковали Никопольщину
Силы обороны ликвидировали еще 1550 оккупантов
Оккупанты жалуются на атаку дронов
Украинские войска возобновили наступательные действия в Курской области, – ISW
ВСУ атаковали в Курской области: обзор фронта от ISW
Оккупанты продвинулись в Торецке: обновленная карта Deep State
На Курщине россияне проводят наступление на 3 населенных пункта, – Deep State
В Черкассах и на окраинах города взрывы
Зеленский объяснил ситуацию с выборами и ответил, когда состоятся
– подчеркнул Владимир Зеленский.
На Киевщине работает ПВО
Сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на оккупированной ЗАЭС, 5 января зафиксировали 2 громких взрыва. Они прозвучали в то время, когда поступило сообщение об атаке беспилотника на учебно-тренировочный центр станции.
В агентстве заявили, что это стало еще одной угрозой ядерной безопасности на крупнейшей АЭС Европы.
ОСГВ "Хортица" сообщает, что на Кураховском направлении враг проводит штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Петропавловки и Дачного. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп агрессора, пытающихся инфильтроваться в наши боевые порядки.
Украинский лидер подчеркнул, с Путиным можно говорить только с позиции силы. Искать в российском диктаторе желание к миру очень наивно. Переговоры ради переговоров – это ошибка.
Вы говорите: "Ну надо же разговаривать". Слушайте, нужно быть в сильной позиции и не разговаривать, а заканчивать войну. Это возможно в формате диалога, а кто же против? Надо быть в сильной позиции, и чтобы тот, кто напротив вас, этого хотел. Вы думаете он хочет закончить войну? Я не хочу обидеть, но это очень наивно,
Госсекретарь США заявил, что позиция украинских сил на Курщине является критической для любых потенциальных переговоров.
Безусловно, это то, что повлияет на любые переговоры, которые могут состояться в ближайший год,
Снайперы, инженеры, артиллеристы, пилоты дронов и рейнджеры 6-го полка ежедневно уничтожают врагов и их технику в Курской области.
В ССО показали кадры свежей боевой работы групп 6-го полка Рейнджер на Курщине, что досрочно завершила бесславный путь многих российских и северокорейских военных. У врагов нет шансов, когда вблизи Рейнджеры ССО.
Как Рейнджеры ССО уничтожают российских захватчиков: смотрите видео
Президент рассказал, что в Россию уже прибыли 12 тысяч северокорейцев. Из них 3800 были убиты или ранены в боях против наших защитников.
В то же время украинский лидер подчеркнул, что Северная Корея потенциально может отправить в Россию еще больше военных.
Они могут привести еще 30 – 40 тысяч, а могут и 500. Они могут привести много людей,
Аналитики отмечают, по меньшей мере в 3 районах Силы обороны возобновили наступательные операции на Курщине. Украинским военным удалось достичь тактических успехов.
Также ISW пишет, что на геолокационных кадрах от 5 января можно увидеть, что ВСУ продвинулись на юго-запад и юг от Бердина и вошли в южную часть населенного пункта.
В ОВА заявили, что вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.
В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены 2 частных дома и автомобиль. Однако повреждения зданий незначительны.
Вечером 5 января враг направил по области крылатую ракету, предварительно, Х-59. Результата не имел.
Оккупанты нанесли 12 ударов дронами типа FPV и осуществили артиллерийский обстрел по территории Куцурубской общины. В результате одного из обстрелов в Дмитровке поврежден частный дом. Пострадавших нет.
В 14:54 и 18:03 враг ударил дронами FPV по Очакову. Пострадавших нет.
На Киевщине была повреждена контактная сеть железной дороги. Ее уже восстановили. Впрочем, некоторые рейсы могут до сих пор следовать с задержками
Также в результате российской атаки получили повреждения частные дома, авто и линия электропередач. Пострадавших нет.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 40 населенных пунктов Херсонской области
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области. Оккупанты повредили 2 многоэтажки и 15 частных домов. Также изуродовали хозяйственную постройку и частные автомобили.
В результате российской агрессии один человек погиб, еще 13 – получили ранения.
Этой ночью оккупанты полдесятка раз атаковали Никопольщину артиллерией. Запустили по району также дрон-камикадзе.
Агрессор терроризировал Никополь, Покровскую и Марганецкую общины. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Вечером и ночью на Днепропетровщине работали силы ПВО. В общем защитники неба сбили 5 вражеских дронов.
Российские захватчики заявили о якобы "сбивании" 12 беспилотников. Большинство – в Курской области.
Аналитики отметили, что Силы обороны 5 января провели масштабные наступательные действия в Курской области на нескольких направлениях, достигнув тактических успехов.
Геолокационные данные свидетельствуют о продвижении ВСУ. Между тем российские источники обеспокоены возможным развертыванием большего наступления.
Аналитики отметили, что Силы обороны возобновили наступательные действия по меньшей мере на 3 участках в пределах Курской области и осуществили тактическое продвижение 5 января.
Также украинские защитники недавно восстановили позиции вблизи Часового Яра.
Российские захватчики продолжили наступление к югу от Покровска и продвинулись на восток от города. Кроме того, продвинулись в направлении Курахово.
Deep State пишет, что российские захватчики продвинулись в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного.
Аналитики отметили, что на Курщине враг проводит наступление на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку.
В Черкасской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о движении российских дронов.
Президент отметил, что выборы состоятся сразу после окончания военного положения. Это по закону. Чтобы провести их во время войны, парламентариям надо собраться и менять законодательство.
Но это будет очень трудно, потому что общество против,
В ОВА сообщили, что зафиксировано движение вражеских беспилотников. Работают силы ПВО.