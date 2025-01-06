Атака "Шахедами", операция ВСУ в Курской области: хронология 1048 дня войны

Уже 1048 сутки полномасштабной войны украинские защитники и защитницы дают мощный отпор российским захватчикам. Силы обороны уничтожают агрессора, в частности, и на его же территории.

Какая ситуация на фронте сегодня, об успехах Сил обороны, потерях врага и новых военных преступлениях россиян, главных новостях 6 января, – сообщает 24 Канал.

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