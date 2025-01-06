Атака "Шахедами", операция ВСУ в Курской области: хронология 1048 дня войны

6 января 2025, 06:51
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Автор: Юлия Мурина

Уже 1048 сутки полномасштабной войны украинские защитники и защитницы дают мощный отпор российским захватчикам. Силы обороны уничтожают агрессора, в частности, и на его же территории.

Какая ситуация на фронте сегодня, об успехах Сил обороны, потерях врага и новых военных преступлениях россиян, главных новостях 6 января, – сообщает 24 Канал.

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11:59, 06 января

МАГАТЭ зафиксировало взрывы возле Запорожской АЭС

Сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на оккупированной ЗАЭС, 5 января зафиксировали 2 громких взрыва. Они прозвучали в то время, когда поступило сообщение об атаке беспилотника на учебно-тренировочный центр станции.

В агентстве заявили, что это стало еще одной угрозой ядерной безопасности на крупнейшей АЭС Европы.

11:43, 06 января

Оккупанты заходят в городскую застройку Курахово

ОСГВ "Хортица" сообщает, что на Кураховском направлении враг проводит штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Петропавловки и Дачного. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп агрессора, пытающихся инфильтроваться в наши боевые порядки.

11:01, 06 января

Хочет ли Путин закончить войну: Зеленский расставил все точки над "і"

Украинский лидер подчеркнул, с Путиным можно говорить только с позиции силы. Искать в российском диктаторе желание к миру очень наивно. Переговоры ради переговоров – это ошибка.

Вы говорите: "Ну надо же разговаривать". Слушайте, нужно быть в сильной позиции и не разговаривать, а заканчивать войну. Это возможно в формате диалога, а кто же против? Надо быть в сильной позиции, и чтобы тот, кто напротив вас, этого хотел. Вы думаете он хочет закончить войну? Я не хочу обидеть, но это очень наивно,
– объяснил Зеленский.

10:04, 06 января

Позиции в Курской области критичны на переговорах, – Блинкен

Госсекретарь США заявил, что позиция украинских сил на Курщине является критической для любых потенциальных переговоров.

Безусловно, это то, что повлияет на любые переговоры, которые могут состояться в ближайший год,
– подчеркнул Энтони Блинкен.

09:47, 06 января

Рейнджеры ССО комплексно уничтожают врагов на Курщине

Снайперы, инженеры, артиллеристы, пилоты дронов и рейнджеры 6-го полка ежедневно уничтожают врагов и их технику в Курской области.

В ССО показали кадры свежей боевой работы групп 6-го полка Рейнджер на Курщине, что досрочно завершила бесславный путь многих российских и северокорейских военных. У врагов нет шансов, когда вблизи Рейнджеры ССО.

Как Рейнджеры ССО уничтожают российских захватчиков: смотрите видео

08:58, 06 января

Почти треть северокорейцев, прибывших воевать в Россию, уже уничтожены, – Зеленский

Президент рассказал, что в Россию уже прибыли 12 тысяч северокорейцев. Из них 3800 были убиты или ранены в боях против наших защитников.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что Северная Корея потенциально может отправить в Россию еще больше военных.

Они могут привести еще 30 – 40 тысяч, а могут и 500. Они могут привести много людей,
– заявил Зеленский.

08:55, 06 января

В ISW рассказали об успехах Сил обороны на Курщине

Аналитики отмечают, по меньшей мере в 3 районах Силы обороны возобновили наступательные операции на Курщине. Украинским военным удалось достичь тактических успехов.

Также ISW пишет, что на геолокационных кадрах от 5 января можно увидеть, что ВСУ продвинулись на юго-запад и юг от Бердина и вошли в южную часть населенного пункта.

08:52, 06 января

Какие последствия атаки "Шахедами" на Киевщину

В ОВА заявили, что вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены 2 частных дома и автомобиль. Однако повреждения зданий незначительны.

08:18, 06 января

Россияне обстреляли Николаевскую область

Вечером 5 января враг направил по области крылатую ракету, предварительно, Х-59. Результата не имел.

Оккупанты нанесли 12 ударов дронами типа FPV и осуществили артиллерийский обстрел по территории Куцурубской общины. В результате одного из обстрелов в Дмитровке поврежден частный дом. Пострадавших нет.

В 14:54 и 18:03 враг ударил дронами FPV по Очакову. Пострадавших нет.

07:48, 06 января

На Киевщине в результате обстрела повреждена контактная сеть железной дороги

На Киевщине была повреждена контактная сеть железной дороги. Ее уже восстановили. Впрочем, некоторые рейсы могут до сих пор следовать с задержками

Также в результате российской атаки получили повреждения частные дома, авто и линия электропередач. Пострадавших нет.

07:44, 06 января

На Херсонщине есть жертва и 13 раненых в результате российских атак

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 40 населенных пунктов Херсонской области

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области. Оккупанты повредили 2 многоэтажки и 15 частных домов. Также изуродовали хозяйственную постройку и частные автомобили.

В результате российской агрессии один человек погиб, еще 13 – получили ранения.

07:31, 06 января

Россияне атаковали Никопольщину

Этой ночью оккупанты полдесятка раз атаковали Никопольщину артиллерией. Запустили по району также дрон-камикадзе.

Агрессор терроризировал Никополь, Покровскую и Марганецкую общины. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Вечером и ночью на Днепропетровщине работали силы ПВО. В общем защитники неба сбили 5 вражеских дронов.

07:19, 06 января

Силы обороны ликвидировали еще 1550 оккупантов

За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1550 оккупантов. Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 798 тысяч бойцов.

Потери врага на 6 января / Инфографика Генштаба ВСУ

07:09, 06 января

Оккупанты жалуются на атаку дронов

Российские захватчики заявили о якобы "сбивании" 12 беспилотников. Большинство – в Курской области.

06:46, 06 января

Украинские войска возобновили наступательные действия в Курской области, – ISW

Аналитики отметили, что Силы обороны 5 января провели масштабные наступательные действия в Курской области на нескольких направлениях, достигнув тактических успехов.

Геолокационные данные свидетельствуют о продвижении ВСУ. Между тем российские источники обеспокоены возможным развертыванием большего наступления.

05:15, 06 января

ВСУ атаковали в Курской области: обзор фронта от ISW

Аналитики отметили, что Силы обороны возобновили наступательные действия по меньшей мере на 3 участках в пределах Курской области и осуществили тактическое продвижение 5 января.

Также украинские защитники недавно восстановили позиции вблизи Часового Яра.

Российские захватчики продолжили наступление к югу от Покровска и продвинулись на восток от города. Кроме того, продвинулись в направлении Курахово.

01:37, 06 января

Оккупанты продвинулись в Торецке: обновленная карта Deep State

Deep State пишет, что российские захватчики продвинулись в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного.

01:07, 06 января

На Курщине россияне проводят наступление на 3 населенных пункта, – Deep State

Аналитики отметили, что на Курщине враг проводит наступление на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку.

00:28, 06 января

В Черкассах и на окраинах города взрывы

В Черкасской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о движении российских дронов.

00:06, 06 января

Зеленский объяснил ситуацию с выборами и ответил, когда состоятся

Президент отметил, что выборы состоятся сразу после окончания военного положения. Это по закону. Чтобы провести их во время войны, парламентариям надо собраться и менять законодательство.

Но это будет очень трудно, потому что общество против,
– подчеркнул Владимир Зеленский.

00:01, 06 января

На Киевщине работает ПВО

В ОВА сообщили, что зафиксировано движение вражеских беспилотников. Работают силы ПВО.