В Германии будет "Рамштайн", Россию атаковали дроны: хронология 1051 дня войны

9 января 2025, 06:33
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Автор: Дмитрий Усик

С 24 февраля 2022 года Украина мужественно противостоит попыткам России уничтожить нашу независимость. В четверг, 9 января, продолжается уже 1051 день полномасштабной агрессии против Украины.

О ситуации на фронте, потери врага, заявления украинских и западных чиновников и другие события, произошедшие в течение этих суток, в своем материале информирует 24 Канал.

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Что произошло в течение суток 9 января: новости

07:46, 09 января

Потери России за сутки

За прошедшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 1430 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 803 100 солдат врага.

Актуальная статистика потерь сейчас такова:

  • личного состава – 803 100 (+1430),
  • танков – 9 731 (+17),
  • боевых бронированных машин – 20 221 (+16),
  • артиллерийских систем – 21 765 (+36),
  • РСЗВ – 1 260 (0) ,
  • средств ПВО – 1038 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 21 813 (+86),
  • крылатых ракет – 3 014 (+0),
  • кораблей и катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 33 387 (+80),
  • специальной техники – 3 686 (+5).

Потери врага на 9 января 2025 года / Инфографика Генштаба

07:25, 09 января

Что нужно знать перед "Рамштайном"

По состоянию на вечер 8 января министр обороны Украины Умеров уже в Германии и начал первые встречи. В четверг, 9 января, ожидается прибытие Владимира Зеленского. У него запланированы переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих

Ключевое для Украины – продолжить усиливать нашу ПВО, дать Украине возможность как минимум отогнать от наших городов, от наших границ российскую военную авиацию,
– акцентировал он.

Также на "Рамштайн" будут обсуждать, как украинские оборонные коалиции продолжат работать в 2025 году.

В Пентагоне ранее сообщали, что цель нынешнего заседания – разработка дорожной карты для укрепления обороноспособности Украины, которая позволит создать сдерживающие силы до 2027 года.

07:15, 09 января

Количество раненых после удара россиян по Запорожью 8 января возросло до 113 человек.

04:23, 09 января

Обновление DeepState

Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово, сообщает DeepState. Уточняется линия соприкосновения на Курщине.

03:17, 09 января

В России под атакой дронов побывал Славянск-на-Кубани, последствия пока не известны.