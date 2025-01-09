В Германии будет "Рамштайн", Россию атаковали дроны: хронология 1051 дня войны

С 24 февраля 2022 года Украина мужественно противостоит попыткам России уничтожить нашу независимость. В четверг, 9 января, продолжается уже 1051 день полномасштабной агрессии против Украины.

О ситуации на фронте, потери врага, заявления украинских и западных чиновников и другие события, произошедшие в течение этих суток, в своем материале информирует 24 Канал.

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Что произошло в течение суток 9 января: новости