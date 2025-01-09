В Германии будет "Рамштайн", Россию атаковали дроны: хронология 1051 дня войны
С 24 февраля 2022 года Украина мужественно противостоит попыткам России уничтожить нашу независимость. В четверг, 9 января, продолжается уже 1051 день полномасштабной агрессии против Украины.
О ситуации на фронте, потери врага, заявления украинских и западных чиновников и другие события, произошедшие в течение этих суток, в своем материале информирует 24 Канал.
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Что произошло в течение суток 9 января: новости
За прошедшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 1430 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 803 100 солдат врага. Актуальная статистика потерь сейчас такова: Потери врага на 9 января 2025 года / Инфографика Генштаба По состоянию на вечер 8 января министр обороны Украины Умеров уже в Германии и начал первые встречи. В четверг, 9 января, ожидается прибытие Владимира Зеленского. У него запланированы переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих Ключевое для Украины – продолжить усиливать нашу ПВО, дать Украине возможность как минимум отогнать от наших городов, от наших границ российскую военную авиацию, Также на "Рамштайн" будут обсуждать, как украинские оборонные коалиции продолжат работать в 2025 году. В Пентагоне ранее сообщали, что цель нынешнего заседания – разработка дорожной карты для укрепления обороноспособности Украины, которая позволит создать сдерживающие силы до 2027 года. Количество раненых после удара россиян по Запорожью 8 января возросло до 113 человек. Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово, сообщает DeepState. Уточняется линия соприкосновения на Курщине. В России под атакой дронов побывал Славянск-на-Кубани, последствия пока не известны.
Потери России за сутки
Что нужно знать перед "Рамштайном"
– акцентировал он.
Обновление DeepState
За прошедшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 1430 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 803 100 солдат врага.
Актуальная статистика потерь сейчас такова:
Потери врага на 9 января 2025 года / Инфографика Генштаба
По состоянию на вечер 8 января министр обороны Украины Умеров уже в Германии и начал первые встречи. В четверг, 9 января, ожидается прибытие Владимира Зеленского. У него запланированы переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих
Ключевое для Украины – продолжить усиливать нашу ПВО, дать Украине возможность как минимум отогнать от наших городов, от наших границ российскую военную авиацию,
Также на "Рамштайн" будут обсуждать, как украинские оборонные коалиции продолжат работать в 2025 году.
В Пентагоне ранее сообщали, что цель нынешнего заседания – разработка дорожной карты для укрепления обороноспособности Украины, которая позволит создать сдерживающие силы до 2027 года.
Количество раненых после удара россиян по Запорожью 8 января возросло до 113 человек.
Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово, сообщает DeepState. Уточняется линия соприкосновения на Курщине.
В России под атакой дронов побывал Славянск-на-Кубани, последствия пока не известны.