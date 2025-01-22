Атака дронами-камикадзе и продвижение России на фронте: хронология 1064 дня войны

Борьба Украины против российских захватчиков продолжается. Наши Силы обороны делают все возможное для того, чтобы сдержать врага.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России 1064 дня. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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