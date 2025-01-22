УКР РУС
22 января 2025, 07:24
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Атака дронами-камикадзе и продвижение России на фронте: хронология 1064 дня войны

Виктория Кульженко

Борьба Украины против российских захватчиков продолжается. Наши Силы обороны делают все возможное для того, чтобы сдержать врага.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России 1064 дня. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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07:21, 22 января

Последствия удара по Николаеву

В результате удара был частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Пожар в квартире на шестом этаже, которая охватила площадь 100 квадратных метров ликвидировали. Из дома эвакуировали 200 человек, пока все вернулись в свои дома.

Спасатели также ликвидировали пожар, который охватил 1 тысячу квадратных метров. Во время атаки были повреждены двери и окна в челночном кооперативе.

06:35, 22 января

Ситуация на фронте

Силы Обороны Украины делают все возможное для того, чтобы сдерживать врага. В частности, нашим военным удалось отбросили противника у Шевченко и Удачного.

В то же время Россия все еще продвигается. Свое внимание враг сосредоточил на восточных направлениях фронта. Враг продвинулся в Великой Новоселке. Бои там продолжаются уже некоторое время.

Кроме этого, продвижения также зафиксировали у Воздвиженки, Славянки и Серебряного.

06:34, 22 января

Если начинать говорить с Путиным на равных, это проигрыш для Украины, –Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией должны происходить только при участии Украины, и без этого они будут проигрышными.

Украина не признает оккупированные территории, и Зеленский отметил необходимость говорить с Путиным с позиции силы.

06:32, 22 января

Окончание войны в Украине станет официальной политикой США

Марко Рубио подтвердил, что основной целью политики США станет завершение войны в Украине. По его словам, это возможно только через дипломатические усилия, которые обеспечат безопасность Украины и региона.

Он также подчеркнул важность дипломатии для решения конфликтов.