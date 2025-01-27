Атака "Шахедами", взрывы в Ивано-Франковске: хронология 1069 дня войны
Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения. Так, ночью 27 января оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными дронами.
О последствиях российской атаки, новых военных преступлениях захватчиков, ситуации на фронте сегодня – сообщает 24 Канал.
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Председатель ОВА констатировала, что на Прикарпатье прогремела серия взрывов. Этой ночью враг несколько раз атаковал область, применяя ударные беспилотники. Целью стали объекты критической инфраструктуры. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Зафиксировано возгорание, На месте работают соответствующие службы. В боях за Украину 15 января 2025 года погиб житель Кривого Рога Владимир Шевчук. Защитник пал на Харьковщине. Городской голова отметил, что враг наносил масштабный удар и по области, и пытался по громаде. Но благодаря работе ПВО, предварительно, без повреждений гражданского имущества, Вечером и ночью защитники неба уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников. Впрочем, вражеская атака без последствий не прошла. В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Изуродованы 3 частных дома и хозяйственная постройка. В Днепре побиты 3 многоэтажки. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили. По Никопольщине оккупанты били из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Поцелили по райцентру и Марганецкой громаде. Есть разрушения на территории промышленного предприятия. Всюду – без погибших и пострадавших, отметил председатель ОВА. Сегодня ночью враг атаковал БПЛА Сумскую громаду. В результате взрывов в Сумах и селе Песчаное повреждены нежилое помещение и инфраструктурные объекты. К счастью, без пострадавших. На местах взрывов работают соответствующие службы. Всего над Сумской областью этой ночью сбили 7 российских дронов. Ночью оккупанты жаловались на атаку дронов. В частности, было громко в Тверской области. В сети пишут, что там под ударом мог быть НПЗ. КП "Электроавтотранс" сообщило, что только после объявления отбоя автобусы и троллейбусы выедут на маршруты со значительным опозданием. Повторные взрывы на Прикарпатье. В Ивано-Франковске снова прогремели взрывы. В ОВА сообщили, что В воздушном пространстве зафиксированы вражеские БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Городской голова Ивано-Франковска сообщил о работе ППО. СМИ сообщают, что в Днепре российский дрон повредил технический этаж многоквартирного дома. Пожар уже потушили. Предварительно, пострадавших нет.
Какие последствия атаки на Прикарпатье
– написала Светлана Онищук.
На войне погиб криворожанин Владимир Шевчук
Марцинкив о последствиях атаки на Ивано-Франковск
– заявил Марцинкив.
Какие последствия вражеской атаки на Днепропетровщину
Россия атаковала беспилотниками Сумскую область
Россия потеряла еще более 1400 солдат
Дроны могли атаковать НПЗ в Тверской области
В Ивано-Франковске городской транспорт выйдет на маршруты со значительным опозданием
На Киевщине ПВО сбивала вражеские дроны
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
В Днепре дрон повредил многоэтажку в Днепре
Председатель ОВА констатировала, что на Прикарпатье прогремела серия взрывов. Этой ночью враг несколько раз атаковал область, применяя ударные беспилотники.
Целью стали объекты критической инфраструктуры. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Зафиксировано возгорание,
На месте работают соответствующие службы.
В боях за Украину 15 января 2025 года погиб житель Кривого Рога Владимир Шевчук. Защитник пал на Харьковщине.
Городской голова отметил, что враг наносил масштабный удар и по области, и пытался по громаде.
Но благодаря работе ПВО, предварительно, без повреждений гражданского имущества,
Вечером и ночью защитники неба уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников. Впрочем, вражеская атака без последствий не прошла.
В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Изуродованы 3 частных дома и хозяйственная постройка.
В Днепре побиты 3 многоэтажки. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили.
По Никопольщине оккупанты били из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Поцелили по райцентру и Марганецкой громаде.
Есть разрушения на территории промышленного предприятия.
Всюду – без погибших и пострадавших, отметил председатель ОВА.
Сегодня ночью враг атаковал БПЛА Сумскую громаду. В результате взрывов в Сумах и селе Песчаное повреждены нежилое помещение и инфраструктурные объекты.
К счастью, без пострадавших. На местах взрывов работают соответствующие службы.
Всего над Сумской областью этой ночью сбили 7 российских дронов.
Ночью оккупанты жаловались на атаку дронов. В частности, было громко в Тверской области. В сети пишут, что там под ударом мог быть НПЗ.
КП "Электроавтотранс" сообщило, что только после объявления отбоя автобусы и троллейбусы выедут на маршруты со значительным опозданием.
Повторные взрывы на Прикарпатье.
В Ивано-Франковске снова прогремели взрывы.
В ОВА сообщили, что В воздушном пространстве зафиксированы вражеские БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
Городской голова Ивано-Франковска сообщил о работе ППО.
СМИ сообщают, что в Днепре российский дрон повредил технический этаж многоквартирного дома. Пожар уже потушили. Предварительно, пострадавших нет.