Атака "Шахедами", взрывы в Ивано-Франковске: хронология 1069 дня войны

Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения. Так, ночью 27 января оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными дронами.

О последствиях российской атаки, новых военных преступлениях захватчиков, ситуации на фронте сегодня – сообщает 24 Канал.

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