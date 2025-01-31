Солдат КНДР могли отозвать с фронта: хронология 1073 дня войны

В Украине продолжается 1073 день полномасштабного вторжения России. Силы обороны продолжают удерживать позиции по всей линии фронта и наносить значительные потери оккупационным войскам.

О последствиях вражеских ударов, ситуации на фронте и главных событиях дня – читайте в хронологии 24 Канала.

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