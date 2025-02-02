Атака "Шахедами", удар по Харькову и Сумщине: хронология 1075 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1075 сутки. Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали ударными дронами.

О последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, новых военных преступлениях российских захватчиков – сообщает 24 Канал.

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