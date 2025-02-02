УКР РУС
2 февраля 2025, 06:30
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Атака "Шахедами", удар по Харькову и Сумщине: хронология 1075 дня войны

Юлия Мурина

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1075 сутки. Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали ударными дронами.

О последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, новых военных преступлениях российских захватчиков – сообщает 24 Канал.

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02:57, 02 февраля

Россия попала в гражданское предприятие в Харькове

Оккупанты нанесли удар беспилотником по гражданскому предприятию в Слободском районе, которое занималось изготовлением одежды.

В результате взрыва загорелся пожар площадью около 2000 квадратных метров.

02:50, 02 февраля

Какова ситуация на фронте: обзор ISW

Силы обороны продвинулись на севере Торецка.

Аналитики ISW пишут, что агрессор продвинулся в районе Часового Яра, Покровска, а также на Новопавловском, Харьковском, Купянском и Гуляйпольском направлениях.

01:53, 02 февраля

Оккупанты продвинулись на Покровском направлении

По данным аналитиков DeepState, враг продвинулся возле Воздвиженки, Котлиного и Андреевки.

01:43, 02 февраля

Оккупанты атаковали "Шахедом" Сумскую область

Сегодня ночью враг атаковал "Шахедом" Садовскую общину. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

Повреждены жилые дома, в частности, окна, фасады, кровли. На месте прилета работают соответствующие службы

00:24, 02 февраля

Удар по интернату в Судже: Воздушные силы доказали, что атаковала Россия

Российские пропагандисты традиционно пытаются обвинить Украину в ударе по трехэтажному зданию бывшего интерната в Судже, где находилось 86 гражданских лиц местного населения и пункта Национальной полиции Украины с 4 полицейскими.

Не получится! Есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар осуществлен российской тактической авиацией,
– подчеркнули Воздушные силы.

Также показали скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы.

Россия ударила по Судже / Скриншоты Воздушных сил

00:22, 02 февраля

Взрывы на Киевщине

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.