Атака "Шахедами", удар по Харькову и Сумщине: хронология 1075 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1075 сутки. Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали ударными дронами.
О последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, новых военных преступлениях российских захватчиков – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Уничтоженные дома, инфраструктура и много пострадавших: все о ночной атаке на Украину 31 января
Оккупанты нанесли удар беспилотником по гражданскому предприятию в Слободском районе, которое занималось изготовлением одежды. В результате взрыва загорелся пожар площадью около 2000 квадратных метров. Силы обороны продвинулись на севере Торецка. Аналитики ISW пишут, что агрессор продвинулся в районе Часового Яра, Покровска, а также на Новопавловском, Харьковском, Купянском и Гуляйпольском направлениях. По данным аналитиков DeepState, враг продвинулся возле Воздвиженки, Котлиного и Андреевки. Сегодня ночью враг атаковал "Шахедом" Садовскую общину. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Повреждены жилые дома, в частности, окна, фасады, кровли. На месте прилета работают соответствующие службы Российские пропагандисты традиционно пытаются обвинить Украину в ударе по трехэтажному зданию бывшего интерната в Судже, где находилось 86 гражданских лиц местного населения и пункта Национальной полиции Украины с 4 полицейскими. Не получится! Есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар осуществлен российской тактической авиацией, Также показали скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы. В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
Россия попала в гражданское предприятие в Харькове
Какова ситуация на фронте: обзор ISW
Оккупанты продвинулись на Покровском направлении
Оккупанты атаковали "Шахедом" Сумскую область
Удар по интернату в Судже: Воздушные силы доказали, что атаковала Россия
– подчеркнули Воздушные силы.
Взрывы на Киевщине
Оккупанты нанесли удар беспилотником по гражданскому предприятию в Слободском районе, которое занималось изготовлением одежды.
В результате взрыва загорелся пожар площадью около 2000 квадратных метров.
Силы обороны продвинулись на севере Торецка.
Аналитики ISW пишут, что агрессор продвинулся в районе Часового Яра, Покровска, а также на Новопавловском, Харьковском, Купянском и Гуляйпольском направлениях.
По данным аналитиков DeepState, враг продвинулся возле Воздвиженки, Котлиного и Андреевки.
Сегодня ночью враг атаковал "Шахедом" Садовскую общину. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.
Повреждены жилые дома, в частности, окна, фасады, кровли. На месте прилета работают соответствующие службы
Российские пропагандисты традиционно пытаются обвинить Украину в ударе по трехэтажному зданию бывшего интерната в Судже, где находилось 86 гражданских лиц местного населения и пункта Национальной полиции Украины с 4 полицейскими.
Не получится! Есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар осуществлен российской тактической авиацией,
Также показали скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы.
В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.