США прекращают помощь Украине: хронология 1105 дня войны
Во вторник, 4 марта, продолжается 1105 день полномасштабного вторжения. Пока Силы обороны держат фронт, дипломаты борются за Украину на международной арене.
24 Канал пересказывает главные заявления США и Европы относительно войны в Украине и Владимира Зеленского, решения украинской власти и, конечно, события на фронте.
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Хронология 1105 дня войны
Это продлится, пока Трамп "не решит, что Киев готов к миру". Вечером 4 марта президент США должен выступить, вероятно, он уточнит свою позицию. Там был пожар. Завод имеет мощность переработки 8,9 миллионов тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размерам НПЗ в России.
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Это продлится, пока Трамп "не решит, что Киев готов к миру".
Вечером 4 марта президент США должен выступить, вероятно, он уточнит свою позицию.
Там был пожар. Завод имеет мощность переработки 8,9 миллионов тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размерам НПЗ в России.