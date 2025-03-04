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24 Канал Новости Украины США прекращают помощь Украине: хронология 1105 дня войны
4 марта, 06:46
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США прекращают помощь Украине: хронология 1105 дня войны

Ирина Чеботникова

Во вторник, 4 марта, продолжается 1105 день полномасштабного вторжения. Пока Силы обороны держат фронт, дипломаты борются за Украину на международной арене.

24 Канал пересказывает главные заявления США и Европы относительно войны в Украине и Владимира Зеленского, решения украинской власти и, конечно, события на фронте.

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Хронология 1105 дня войны

06:40, 04 марта

США заявили о прекращении всей военной помощи Украине

Это продлится, пока Трамп "не решит, что Киев готов к миру".

Вечером 4 марта президент США должен выступить, вероятно, он уточнит свою позицию.

06:30, 04 марта

Дроны атаковали Сызранский НПЗ

Там был пожар. Завод имеет мощность переработки 8,9 миллионов тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размерам НПЗ в России.

06:15, 04 марта

Ночные обстрелы "Шахедами"

  • В Сумах некоторые районы обесточены, повреждена детская больница.
  • В части Одессы исчезли свет и тепло, повреждены дома.
  • В Харькове также слышали взрывы.
     