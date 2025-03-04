США прекращают помощь Украине: хронология 1105 дня войны

Во вторник, 4 марта, продолжается 1105 день полномасштабного вторжения. Пока Силы обороны держат фронт, дипломаты борются за Украину на международной арене.

24 Канал пересказывает главные заявления США и Европы относительно войны в Украине и Владимира Зеленского, решения украинской власти и, конечно, события на фронте.

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Хронология 1105 дня войны