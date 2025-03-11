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24 Канал Новости Украины Россия под массированной атакой, Украина и США встречаются в Джидде: хронология 1112 дня войны
11 марта, 06:23
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Россия под массированной атакой, Украина и США встречаются в Джидде: хронология 1112 дня войны

Ирина Чеботникова

Во вторник, 11 марта, продолжается 1112 день полномасштабной войны. Как и раньше, наши защитники мужественно обороняют Украину на фронте. А в тылу дипломаты делают все, чтобы у государства были сильные позиции.

24 Канал рассказывает о главных событиях 11 марта. Что происходит на фронте, что пишут об Украине в мире, какие заявления звучат от наших и международных политиков – читайте в материале.

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Хронология 1112 дня войны

06:50, 11 марта

Последствия обстрела Подмосковья

  • Ранним утром закрыли московские аэропорты Жуковский, Домодедово, Стригино, Шереметьево.
  • Пропагандистские паблики пишут о попадании беспилотников в жилой дом в подмосковных населенных пунктах Раменское и Видное. Предположительно, это произошло в результате действия вражеского РЭБа. Также указывают, что дрон попал в многоэтажку на Домодедовской улице в Москве.
  • В результате атаки беспилотников в Подмосковье повреждены железнодорожные пути. Некоторые электрички отменены.
  • В целом российские СМИ пишут, что в Московском регионе сбили 69 беспилотников. Это был якобы рой дронов "Лютый".
  • Некоторые телеграм-каналы отмечают, что взрывы в Подмосковье слышны и утром.
06:20, 11 марта

В Дії временно не будет работать услуга бронирования с 09:00 до 18:00.

06:05, 11 марта

Зеленский рассказал о визите в Саудовскую Аравию

Президент в Джидде провел встречу с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Украинская команда остается в Джидде для работы с американской командой во вторник.

05:50, 11 марта

Ночные обстрелы России

  • В Курске и Курчатове прозвучало до десятка взрывов.
  • Под ударом также были Рязань и Московская область. Столичный регион России оказался под массированной атакой.