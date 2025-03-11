Россия под массированной атакой, Украина и США встречаются в Джидде: хронология 1112 дня войны

Во вторник, 11 марта, продолжается 1112 день полномасштабной войны. Как и раньше, наши защитники мужественно обороняют Украину на фронте. А в тылу дипломаты делают все, чтобы у государства были сильные позиции.

24 Канал рассказывает о главных событиях 11 марта. Что происходит на фронте, что пишут об Украине в мире, какие заявления звучат от наших и международных политиков – читайте в материале.

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Хронология 1112 дня войны