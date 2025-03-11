Россия под массированной атакой, Украина и США встречаются в Джидде: хронология 1112 дня войны
Во вторник, 11 марта, продолжается 1112 день полномасштабной войны. Как и раньше, наши защитники мужественно обороняют Украину на фронте. А в тылу дипломаты делают все, чтобы у государства были сильные позиции.
24 Канал рассказывает о главных событиях 11 марта. Что происходит на фронте, что пишут об Украине в мире, какие заявления звучат от наших и международных политиков – читайте в материале.
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Хронология 1112 дня войны
В Дії временно не будет работать услуга бронирования с 09:00 до 18:00. Президент в Джидде провел встречу с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Украинская команда остается в Джидде для работы с американской командой во вторник.
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В Дії временно не будет работать услуга бронирования с 09:00 до 18:00.
Президент в Джидде провел встречу с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Украинская команда остается в Джидде для работы с американской командой во вторник.