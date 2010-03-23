Массированная атака "Шахедами" на Киев, взрывы в России: хронология 1124 дня войны

Россия не прекращает террор гражданского населения Украины. Ночью 23 марта оккупанты в очередной раз атаковали беспилотниками. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие.

О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене – сообщает 24 Канал.

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