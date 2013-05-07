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24 Канал Новости Украины Атака на Киев, поражены оборонные заводы и аэродромы России: хронология 1169 дня войны
7 мая, 09:04
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Атака на Киев, поражены оборонные заводы и аэродромы России: хронология 1169 дня войны

Ирина Чеботникова

Продолжается 1169 день полномасштабной войны против Украины. Россияне продолжают атаковать мирные города и села нашего государства и продвигаются на фронте. Силы обороны не только сдерживают врага, но и наносят удары по его тылам.

24 Канал расскажет, что происходит на фронте, какие заявления делали об Украине на Западе и в России, а также о последствиях обстрелов.

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Хронология 1169 дня войны в Украине: главные события 7 мая

 

08:57, 07 мая

Что происходит на фронте и какие потери россиян сегодня

Больше всего атак было на Покровском направлении – 77.

На утро 7 мая погибли 1270 россиян.

За 6 мая авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поражали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию, четыре пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, пункт управления и два склада боеприпасов врага.

08:45, 07 мая

Еще было поражено два аэродрома врага

  • Аэродром "Шайковка" в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в частности Х-22.
  • Авиабаза "Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.
08:30, 07 мая

Россия тоже была под атакой

В Саранске, что в Мордовии (республика к западу от Москвы), поражен завод оптоволоконных систем. Это сейчас ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Как пояснили в ЦПД, завод специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для оккупационной армии, в частности для дронов на оптоволокне.

В Туле было атаковано АО "Конструкторское бюро приборостроения" – один из флагманов российского ВПК, который специализируется на разработке современных систем вооружений. Там разрабатывают противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боевые модули.

08:15, 07 мая

В селе Софиевская Борщаговка поврежден дом

08:00, 07 мая

Последствия обстрела Киева 7 мая – фото ГСЧС

07:45, 07 мая

Последствия атаки по Киеву: данные КГВА

Днепровский район: падение БпЛА на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах (общий балкон). Без возгорания и пострадавших.

Святошинский район: попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6 – 9 этажах. Спасены 5 человек - 1 взрослого и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). В том числе пострадали брат и сестра 13 и 8 лет.

Шевченковский район: поврежден 5-этажный жилой дом. Зафиксировано возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. К сожалению, во время тушения обнаружены тела 2 человек.

Соломенский район: зафиксировано падение дрона на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала.

07:30, 07 мая

Ночью над Киевом сбили баллистическую ракету

Она упала в Соломенском районе.

07:20, 07 мая

Сколько людей пострадало в Киеве сегодня после атаки

В целом подтверждена гибель двух и ранения 6 человек, в том числе 4 детей. Проверяется информация о еще двух пострадавших,
– написали в КГВА.

07:00, 07 мая

Удары по Киеву сегодня

Ночью Россия била по Киеву и другим городам баллистикой и дронами. Под атаку попала и Киевская область.

К сожалению, в столице известно о погибших.