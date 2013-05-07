Атака на Киев, поражены оборонные заводы и аэродромы России: хронология 1169 дня войны

Продолжается 1169 день полномасштабной войны против Украины. Россияне продолжают атаковать мирные города и села нашего государства и продвигаются на фронте. Силы обороны не только сдерживают врага, но и наносят удары по его тылам.

24 Канал расскажет, что происходит на фронте, какие заявления делали об Украине на Западе и в России, а также о последствиях обстрелов.

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Хронология 1169 дня войны в Украине: главные события 7 мая