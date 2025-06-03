Ночная атака на украинские города: хронология 1196 дня войны
Во вторник, 3 июня, продолжается 1196 день войны. Украинские военные мужественно держат оборону. А россияне не прекращают терроризировать наше государство.
О главных событиях 3 июня, заявлениях украинских и международных политиков, ситуации на фронте, российских обстрелах и успехах ВСУ – читайте в материале 24 Канала.
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Главные новости 3 июня: хронология 1196 дня войны
Ночью враг также атаковал Полтаву и Одессу. В результате падения "Шахедов" сгорел частный дом. Также повреждены школа, магазины, остановки, многоэтажки и промышленное предприятие. Есть 4 раненых. На Заволжском моторном заводе в Нижегородской области России произошел взрыв. Огонь быстро перекинулся на производственный цех. Российские телеграм-каналы отметили, что якобы "рванул грузовик с цистерной", который находился на территории завода. Из 6000 тел военных, которые Россия готова передать, опознаны только 15%, – Зеленский.
Атака "Шахедами" на Чернигов
Ночные взрывы в России
Ночью враг также атаковал Полтаву и Одессу.
В результате падения "Шахедов" сгорел частный дом.
Также повреждены школа, магазины, остановки, многоэтажки и промышленное предприятие.
Есть 4 раненых.
На Заволжском моторном заводе в Нижегородской области России произошел взрыв. Огонь быстро перекинулся на производственный цех.
Российские телеграм-каналы отметили, что якобы "рванул грузовик с цистерной", который находился на территории завода.
Из 6000 тел военных, которые Россия готова передать, опознаны только 15%, – Зеленский.