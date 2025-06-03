Ночная атака на украинские города: хронология 1196 дня войны

Во вторник, 3 июня, продолжается 1196 день войны. Украинские военные мужественно держат оборону. А россияне не прекращают терроризировать наше государство.

О главных событиях 3 июня, заявлениях украинских и международных политиков, ситуации на фронте, российских обстрелах и успехах ВСУ – читайте в материале 24 Канала.

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Главные новости 3 июня: хронология 1196 дня войны