Атака "Шахедами", взрывы под Москвой: хронология 1240 дня войны

Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения Украины. В ночь на 17 июля оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами". Также агрессор пытается продвигаться на фронте.

О главных новостях 1240 дня полномасштабной войны, – ситуации на фронте, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

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