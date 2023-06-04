Попытка нового обстрела, детали атаки на Днепр: хронология 466 дня войны
4 июня 2023, 06:41Читати новину українською
Российские террористические войска ведут войну против украинского народа уже 466-й день. Оккупанты пока не ведут активных наступательных действий, поскольку перешли в режим обороны, ожидая контрнаступления ВСУ.
О том, что происходит на поле боя и на дипломатическом фронте по состоянию на 4 июня – рассказываем дальше в материале 24 Канала.
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06:00 В Генштабе опубликовали утреннюю сводку: там отметили, что за минувшие сутки враг нанес 2 ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областях, в частности, применив ОТРК Искандер.
- Одной ракетой "Искандер-К" попал по пригороду Днепра - поврежден двухэтажный жилой дом, более 20 гражданских ранены.
- Кроме того, нанес 30 авиационных ударов и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
- Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.
- В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.