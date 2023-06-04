Попытка нового обстрела, детали атаки на Днепр: хронология 466 дня войны

4 июня 2023, 06:41
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Российские террористические войска ведут войну против украинского народа уже 466-й день. Оккупанты пока не ведут активных наступательных действий, поскольку перешли в режим обороны, ожидая контрнаступления ВСУ.

О том, что происходит на поле боя и на дипломатическом фронте по состоянию на 4 июня – рассказываем дальше в материале 24 Канала.

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07:41  В Воздушных силах отчитались о сбитых вражеских целях этой ночью. Россия выпустила 5 беспилотников "Шахедов" из Брянской области, а также 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 – из шести Ту-95мс из района Каспия. Уничтожены 4 крылатых ракеты и 3 ударных дрона. 07:40Из-под завалов дома в Подгородненском обществе в Днепре, который вчера к вечеру атаковали россияне, достали тело девочки. Ребенку было всего 2 года.07:17 Во время ночной тревоги беспокойно было во временно захваченном Крыму. В городе Джанкой, вблизи аэродрома, раздались несколько мощных взрывов. Оккупанты заявили об "атаке" беспилотника.

06:00 В Генштабе опубликовали утреннюю сводку: там отметили, что за минувшие сутки враг нанес 2 ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областях, в частности, применив ОТРК Искандер.

  • Одной ракетой "Искандер-К" попал по пригороду Днепра - поврежден двухэтажный жилой дом, более 20 гражданских ранены.
  • Кроме того, нанес 30 авиационных ударов и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
  • Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

05:08 По предварительной информации, в Киев ни одна воздушная цель не долетела. Силы противовоздушной обороны сбили все враждебные цели.04:30 Начались отбои по стране, ракетная опасность прошла.04:20 В Кропивницком и Сумах услышали звуки взрывов02:58 Очевидцы сообщили, что на подступах к Киеву работало ПВО.02:22 В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак из Каспийского моря.
Автор: Анастасія Лукашевська