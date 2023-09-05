"Хлопок" в России, вероятная сеть лабиринтов на второй линии обороны: хронология 559 дня войны

Россия продолжает вести войну против Украины, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные продолжают освобождать каждый квадратный метр украинской земли.

Какая ситуация в дипломатической сфере и на фронте читайте в тексте 24 Канала.

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В России снова заявили об атаке дронами в Подмосковье и Калужской области. Московский мэр заявил, что якобы беспилотник был сбит в Тверской области в районе Завидово.Представитель объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что россияне могли создать целую сеть лабиринтов на второй линии обороны. Он объяснил, что не понимает, почему говорят, что она легче. Действительно, там меньше плотность минных полей, однако их количество достаточно велико. Единственное, что может сыграть нам на руку, это то, что траншеи, окопы и перекрытия не столь прочны.Наталья Гуменюк заявила, что Россия, вероятно, получила новую партию "Шахедов". В частности, враг активизировал грузовые воздушные перевозки с направлением Тегеран – Москва, что может свидетельствовать о прибытии дополнительной партии "Шахедов".