Украина поражает намеченные цели в Крыму, истерика в Белгороде: хронология 683 дня войны
Продолжаются 683 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты продолжают наступление на Востоке и атакуют тыловые города ракетами и ударными дронами. Силы обороны дают отпор противнику.
О главных событиях дня, ситуации на фронте, потерях противника по состоянию на 7 января - рассказывает 24 Канал.
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В Институте изучения войны (ISW) в новом отчете сообщили, что украинские ракеты и беспилотники "проникают через российскую систему" ПВО и поражают намеченные цели во временно оккупированном Крыму. В отчете напоминают, что российские источники утверждают, что в ночь с 5 на 6 января украинские силы нанесли удар по административному зданию на российском аэродроме в оккупированных Саках (Крым) четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow. После ряда "хлопков" белгородские спасатели посоветовали местным жителям заклеивать окна. Это должно защитить их от взрывной волны. Итак, у белгородцев началась истерика. Досталось, в частности, российской "ПВО", работающей над жилыми домами. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у Украины пока нет информации об использовании Россией баллистических ракет, которые передала Северная Корея. Предполагается, что Россия ударила ракетой из КНДР по Харькову во время атаки 2 января. Вероятно, это могло быть KN-23 Hwasong-11Ga. Российские оккупанты держат наготове до 40 ракет "Калибр". Сейчас ухудшение погоды заставило окупантов вернуть ракетоносители к пунктам базирования, однако с приближением холодов враг может применить их для атаки. Об этом заявила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
В ISW проанализировали удары по Крыму
В Белгороде истерика из-за совета
Игнат не подтвердил, что Россия атаковала Украину ракетами от КНДР.
Россияне держат наготове 40 ракет
В Институте изучения войны (ISW) в новом отчете сообщили, что украинские ракеты и беспилотники "проникают через российскую систему" ПВО и поражают намеченные цели во временно оккупированном Крыму.
В отчете напоминают, что российские источники утверждают, что в ночь с 5 на 6 января украинские силы нанесли удар по административному зданию на российском аэродроме в оккупированных Саках (Крым) четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow.
После ряда "хлопков" белгородские спасатели посоветовали местным жителям заклеивать окна. Это должно защитить их от взрывной волны. Итак, у белгородцев началась истерика. Досталось, в частности, российской "ПВО", работающей над жилыми домами.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у Украины пока нет информации об использовании Россией баллистических ракет, которые передала Северная Корея.
Предполагается, что Россия ударила ракетой из КНДР по Харькову во время атаки 2 января. Вероятно, это могло быть KN-23 Hwasong-11Ga.
Российские оккупанты держат наготове до 40 ракет "Калибр". Сейчас ухудшение погоды заставило окупантов вернуть ракетоносители к пунктам базирования, однако с приближением холодов враг может применить их для атаки. Об этом заявила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.