Россия ударила по Чугуеву, Байден обратился к конгрессу: хронология 744 дня войны

Россия продолжает ведение преступной полномасштабной войны против нашего государства. Украинские военные противостоят вражеским войскам и дают достойный отпор на всех направлениях фронта.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 744 дня. Обо всех событиях этих суток на фронте и международной арене – читайте в тексте 24 Канала.

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