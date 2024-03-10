Россия снова атаковала Украину ударными дронами: хронология 746 дня войны

06:32, 10 марта

Папа Франциск заявил, что Украина должна проявить "смелость белого флага". В Ватикане заявили, что он призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил, что Папа Франциск подхватил художественный образ о "белом флаге", предложенный журналисткой. По словам представителя, понтифик хотел указать на "прекращение военных действий" и "перемирие достигнутое с помощью смелости переговоров".