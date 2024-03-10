Россия снова атаковала Украину ударными дронами: хронология 746 дня войны

10 марта 2024, 06:40
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Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. В то же время наши Силы обороны делают все возможное для того, чтобы дать врагу достойный отпор и вернуть наши территории.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 746 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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06:32, 10 марта

В Ватикане объяснили слова Папы о "белом флаге"

Папа Франциск заявил, что Украина должна проявить "смелость белого флага". В Ватикане заявили, что он призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил, что Папа Франциск подхватил художественный образ о "белом флаге", предложенный журналисткой. По словам представителя, понтифик хотел указать на "прекращение военных действий" и "перемирие достигнутое с помощью смелости переговоров".

06:30, 10 марта

Россия атаковала дронами Староконстантинов

Воздушную тревогу из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов в Хмельницкой области объявили в 2:50. После этого мониторинговые каналы начали писать о "Шахедах" в направлении Староконстантинова.

Впоследствии появились сообщения и о взрывах. Пока неизвестно, есть ли попадание в результате атаки, или это была работа противовоздушной обороны.

06:27, 10 марта

В Винницкой области слышали взрывы

Ориентировочно в 00:36 в Винницкой области прозвучало оповещение воздушной тревоги. Местные телеграмм-каналы сообщали о взрывах в области.

Сейчас последствия уточняются.

Автор: Вікторія Кульженко