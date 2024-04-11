Массированная атака по Украине, враг бил по энергетике: хронология 778 дня войны

Россия продолжает атаковать Украину с воздуха. На этот раз враг снова применил ракеты и "Шахеды" против нашего государства и массированно атаковал.

Украина противостоит российской агрессии уже 778 дней. О том, что произошло за эти сутки – читайте в тексте 24 Канала.

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