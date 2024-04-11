Массированная атака по Украине, враг бил по энергетике: хронология 778 дня войны

11 апреля 2024, 08:47
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Россия продолжает атаковать Украину с воздуха. На этот раз враг снова применил ракеты и "Шахеды" против нашего государства и массированно атаковал.

Украина противостоит российской агрессии уже 778 дней. О том, что произошло за эти сутки – читайте в тексте 24 Канала.

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08:54, 11 апреля

Зеленский отреагировал на массовый удар

Он поблагодарил все службы, которые сейчас ликвидируют последствия массированных обстрелов, а также силы ПВО, которые почти всю ночь отражали российскую атаку. Президент подчеркнул, что сбить удалось лишь часть ракет, поэтому призвал партнеров усилить поддержку.

Зеленский уточнил, что в целом россияне запустили более 40 ракет и еще около 40 дронов-камикадзе. К сожалению, сбить удалось лишь часть вражеских средств воздушного нападения, поэтому глава государства обратился к партнерам.

08:49, 11 апреля

В Одесской области произошел пожар на энергообъекте

Известно, что есть повреждения критической инфраструктуры в нескольких областях. Вспыхнул пожар на энергообъекте и в Одесской области.

Так, в Одесской области обломки "Шахедов" вызвали пожар на энергетическом объекте. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.

08:36, 11 апреля

Обновленная статистика потерь врага

Сколько оккупантов ликвидировано

  • личного состава – около 450 890 (+810) человек;
  • танков – 7137 (+5);
  • боевых бронированных машин – 13679 (+12);
  • артиллерийских систем – 11452 (+48);
  • РСЗВ – 1040 (+0);
  • средств ПВО – 754 (+1);
  • самолетов – 347 (+0);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 9104 (+34);
  • крылатых ракет – 2069 (+2);
  • кораблей/катеров – 26 (+0);
  • подводных лодок –1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 15298 (+50);
  • специальной техники – 1882 (+6);
07:30, 11 апреля

Россия запустила 40 "Шахедов"

Враг запустил по Украине 40 "Шахедов". Защитники неба отработали почти отлично.

По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БпЛА было уничтожено. в то же время информацию о сбитых ракет уточняют.

07:16, 11 апреля

Враг ударил по энергетике

Министр энергетики рассказал, что под ударом врага оказались объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. На Киевщине, по предварительной информации, есть перебои с электроснабжением.

Сейчас уже есть перебои с электричеством в Харьковской области – более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения.

06:57, 11 апреля

Попадание на Юге

На Юге силы ПВО отработали достаточно результативно. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Враг продолжает терроризировать промышленность, энергосистему, все то, что может питать Украину и поддерживать ее работоспособность,
– отметила она.

06:38, 11 апреля

На Ивано-Франковщине прогремели взрывы

Утром в Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Сейчас детали неизвестны.

06:09, 11 апреля

Во Львове и области прогремели взрывы

В 05:54 председатель Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил о том, что ракеты в воздушном пространстве города.

Уже в 05:57 поступила информация о работе ПВО, а через пять минут в Воздушных силах сообщили о том, что в направлении Львова летит "Кинжал".

В 06:01 корреспонденты 24 Канала сообщили, что слышали взрывы в городе. Впоследствии Козицкий также сообщил, что ракеты летят на Стрый и Стрыйский район.

05:47, 11 апреля

Взлетели МиГи

Воздушные силы проинформировали о взлете 3 бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Враг произвел пуски "Кинжалов". Россия также использует их для того, чтобы массированно атаковать Украину.

Позже написали о взлете еще одного МиГ-31К. Мониторинговые каналы уточнили о 8 бортах и соответственно 8 "Кинжалов".

05:28, 11 апреля

По меньшей мере 10 ударов по Харькову

По меньшей мере 10 взрывов прогремели в Харькове утром 11 апреля. Под ударом врага критическая инфраструктура города.

04:54, 11 апреля

На Киевщине работала ПВО по "Шахедам"

В Киевской ОГА предупредили, что область атакуют "Шахеды", работает противовоздушная оборона. Из-за этого жители региона могут слышать взрывы.

03:53, 11 апреля

Были пуски ракет

Уже в 3:49 появилась информация о вероятных пусках крылатых ракет.

01:15, 11 апреля

Россия подняла Ту-95

Российские военные подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Как отмечают Воздушные силы ВСУ, говорится об ориентировочно 7 бортах, которые могут осуществить пуски ракет.

Автор: Вікторія Кульженко