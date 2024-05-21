Оккупанты снова атаковали Украину "Шахедами", : хронология 818 дня войны
Российские войска продолжают террор мирного населения Украины и не оставляют попыток захватить все больше наших территорий. В то же время Силы обороны держат рубежи и наносят колоссальные потери врагу в живой силе и технике.
Противостояние Украины против России в полномасштабной войне продолжается уже 818 дней. О ситуации на фронте, последствиях вражеских атак, успехах ВСУ и главных событиях на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также "Мирный план" Си – Путина: почему снова заговорили о "корейском сценарии" в отношении Украины
Мэр Одессы Геннадий Труханов написал в сети о взрывах. В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах, По его словам, на область направлялись 7 беспилотников. Сейчас деталей о вражеской атаке не сообщали. В Харькове ночью прозвучала серия взрывов с небольшим интервалом. За несколько минут до этого мониторинговые паблики написали о группе "Шахедов" из 4 – 6 единиц, движущейся в сторону Харькова. Там предупредили, что в городе может быть громко. Мэр Харькове Игорь Терехов написал, что в результате российской атаки "Шахедами" есть несколько пострадавших частных домов. На месте возникли пожары. По его словам, оккупанты ударили по одному из любимых мест отдыха горожан. В ночь на 21 мая враг в очередной раз запустил по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушные Силы предупреждали об угрозе для ряда областей.
Одессу атаковали дроны
– отметил Труханов.
В Харькове прогремела серия взрывов
Российские войска атаковали Украину "Шахедами"
Мэр Одессы Геннадий Труханов написал в сети о взрывах.
В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах,
По его словам, на область направлялись 7 беспилотников. Сейчас деталей о вражеской атаке не сообщали.
В Харькове ночью прозвучала серия взрывов с небольшим интервалом. За несколько минут до этого мониторинговые паблики написали о группе "Шахедов" из 4 – 6 единиц, движущейся в сторону Харькова. Там предупредили, что в городе может быть громко.
Мэр Харькове Игорь Терехов написал, что в результате российской атаки "Шахедами" есть несколько пострадавших частных домов. На месте возникли пожары. По его словам, оккупанты ударили по одному из любимых мест отдыха горожан.
В ночь на 21 мая враг в очередной раз запустил по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушные Силы предупреждали об угрозе для ряда областей.