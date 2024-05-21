Оккупанты снова атаковали Украину "Шахедами", : хронология 818 дня войны

Российские войска продолжают террор мирного населения Украины и не оставляют попыток захватить все больше наших территорий. В то же время Силы обороны держат рубежи и наносят колоссальные потери врагу в живой силе и технике.

Противостояние Украины против России в полномасштабной войне продолжается уже 818 дней. О ситуации на фронте, последствиях вражеских атак, успехах ВСУ и главных событиях на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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