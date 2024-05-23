Влияние помощи США и подготовка России к наступлению на Сумщине: хронология 820 дня войны

Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. В то же время украинские воины продолжают давать отпор врагу на всех направлениях фронта.

Украина противостоит России в полномасштабной войне 820 дней. О том, что происходит в течение этих суток на фронте и на политической арене – читайте в тексте 24 Канала.

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