Россия запускала "Шахеды", под атакой были энергообъекты: хронология 884 дня войны

В Украине 884 сутки полномасштабной войны. Захватчики продолжают пытаться захватить украинские территории. В то же время Силы обороны дают достойный отпор противнику.

Ночью 26 июля враг атаковал "Шахедами", а также ударил баллистической ракетой "Искандер-М". О главных событиях дня по состоянию на эти сутки, ситуацию на фронте, потери противника, международные события – читайте в материале 24 Канала.

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