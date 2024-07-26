Россия запускала "Шахеды", под атакой были энергообъекты: хронология 884 дня войны
В Украине 884 сутки полномасштабной войны. Захватчики продолжают пытаться захватить украинские территории. В то же время Силы обороны дают достойный отпор противнику.
Ночью 26 июля враг атаковал "Шахедами", а также ударил баллистической ракетой "Искандер-М". О главных событиях дня по состоянию на эти сутки, ситуацию на фронте, потери противника, международные события – читайте в материале 24 Канала.
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Российские войска атаковали беспилотниками энергетические объекты Укрэнерго в Житомирской и Черниговской областях в ночь на 26 июля. В результате атак были обесточены бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Житомирщины. В компании сообщили, что по состоянию на утро удалось восстановить энергопитание большинства потребителей. Там добавили, что ремонтные работы продолжаются. Ночью Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области по Донецкой области. Он рассказал, что радиотехнические войска обнаружили и осуществили сопровождение 22 "Шахедов". Оккупанты выпускали их с мыса Чауда в Крыму и из российского Курска. 20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях, Местные жители сообщили о многочисленных взрывах в ночь на 26 июля. Один из беспилотников был сбит в поселке Несветай в 15 километрах от Ростова, где в результате этого вспыхнул пожар. В ночь на пятницу, 26 июля, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Их было слышно в районах Евпатории, Новофедоровки и Симферополя. "Подписчик сообщал: 02:41 уже 13 мощных взрывов, слышно гул ракет, бахкает со всех сторон – со стороны Добрушино, со стороны Евпатории, со стороны Новоозерного и где-то далеко, скорее всего, в Саках", – говорилось в сообщении. Впоследствии местные сообщили о 5 "прилетах" в Евпатории. Они добавили, что сирены включали после первого взрыва и пятого. Уже в три часа ночи появилась информация о том, что аэродром "Саки" горит. Сообщают о детонации склада боеприпасов. В ночь на 26 июля Нежин был атакован российскими "Шахедами". Попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие, ранено гражданское лицо, В пресс-службе Киевской ОВА около 01:49 написали, что фиксируют движение вражеских беспилотников. Также там констатировали, что работает противовоздушная оборона.
Россия осуществила атаку на энергообъекты Укрэнерго в Житомирской и Черниговской областях
Враг атаковал Украину "Шахедами" и ракетой
– говорится в сообщении.
Дроны атаковали Ростовскую область
В Крыму прогремела серия взрывов
Нежин подвергся удару "Шахедов"
– написал глава ОВА Вячеслав Чаус.
Беспилотники атакуют Киевскую область
Российские войска атаковали беспилотниками энергетические объекты Укрэнерго в Житомирской и Черниговской областях в ночь на 26 июля.
В результате атак были обесточены бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Житомирщины. В компании сообщили, что по состоянию на утро удалось восстановить энергопитание большинства потребителей. Там добавили, что ремонтные работы продолжаются.
Ночью Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области по Донецкой области.
Он рассказал, что радиотехнические войска обнаружили и осуществили сопровождение 22 "Шахедов". Оккупанты выпускали их с мыса Чауда в Крыму и из российского Курска.
20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях,
Местные жители сообщили о многочисленных взрывах в ночь на 26 июля. Один из беспилотников был сбит в поселке Несветай в 15 километрах от Ростова, где в результате этого вспыхнул пожар.
В ночь на пятницу, 26 июля, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Их было слышно в районах Евпатории, Новофедоровки и Симферополя.
"Подписчик сообщал: 02:41 уже 13 мощных взрывов, слышно гул ракет, бахкает со всех сторон – со стороны Добрушино, со стороны Евпатории, со стороны Новоозерного и где-то далеко, скорее всего, в Саках", – говорилось в сообщении.
Впоследствии местные сообщили о 5 "прилетах" в Евпатории. Они добавили, что сирены включали после первого взрыва и пятого.
Уже в три часа ночи появилась информация о том, что аэродром "Саки" горит. Сообщают о детонации склада боеприпасов.
В ночь на 26 июля Нежин был атакован российскими "Шахедами".
Попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие, ранено гражданское лицо,
В пресс-службе Киевской ОВА около 01:49 написали, что фиксируют движение вражеских беспилотников. Также там констатировали, что работает противовоздушная оборона.