Враг атаковал ударными БПЛА: хронология 890 дня войны

В Украине продолжаются 890 сутки полномасштабной войны. Захватчики продолжают пытаться захватить украинские территории. В то же время Силы обороны дают достойный отпор врагу.

О главных событиях дня по состоянию на эти сутки, ситуацию на фронте, потери противника, международные события – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также В Киевской области отработали силы ПВО из-за "Шахеды"