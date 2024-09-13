Россия атаковала "Шахедами" и ударила по Сумщине: хронология 933 дня войны

Россия продолжает полномасштабную агрессию против Украины. В то же время наши защитники дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже третий год. О главных событиях этого периода противостояния – в тексте 24 Канала.

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