Россия атаковала "Шахедами" и ударила по Сумщине: хронология 933 дня войны

13 сентября 2024, 06:26
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Автор: Виктория Кульженко

Россия продолжает полномасштабную агрессию против Украины. В то же время наши защитники дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже третий год. О главных событиях этого периода противостояния – в тексте 24 Канала.

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06:18, 13 сентября

Оккупанты ударили КАБом по Ахтырке на Сумщине

Утром 13 сентября российские захватчики нанесли авиационный удар по Сумской области. Оккупанты повредили многоэтажку в Ахтырке.

Так, в результате российского обстрела повреждены жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили, здания предприятия. Предварительно, люди не пострадали.

06:09, 13 сентября

Россия в ночь на 13 сентября атаковала Одесскую область. В регионе прогремели взрывы.

Олег Кипер не рассказал деталей об атаке россиян, однако мониторинговые телеграм-каналы написали, что только на Одессу летело еще 10 дронов.

06:07, 13 сентября

Россия атаковала Харьковскую область

Россия ударила по поселку городского типа Боровая Харьковской области. Враг атаковал населенный пункт по тактике "повторного удара".

В результате удара загорелись жилые дома.

Известно о 3 погибших и 9 раненых.

06:04, 13 сентября

46 бригада десантников установила рекорд по уничтожению вражеской техники за день

46 аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск Украины заявила, что установили очередной рекорд по уничтожению вражеской техники. В частности, наши военные отбили четыре волны штурмов россиян.

Бригада Десантно-штурмовых войск рассказала, что только за один день отразила штурм из 46 единиц вражеской техники.